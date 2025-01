Vláda má prezidentův projev za státnický, opozici v něm chyběla kritika kabinetu

„Projev hlavy státu má být důstojný, státnický a spojující – a přesně takový ho měl prezident Petr Pavel. Oceňuji také, že se shodujeme na pozitivní vizi do budoucna. Nesmíme se nechat zastrašit těmi, co jen šíří negativní náladu. Čeká nás rok rozhodnutí, kdy naši zemi můžeme opět posunout o kus dál,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Šéf lidovců Marek Výborný také ocenil pozitivní ráz i obsah projevu. „Nenechat se otrávit záměrně šířenými dezinformacemi je úkol pro nás všechny. Je zřejmé, že i pan prezident vnímá nebezpečí šíření atmosféry strachu,“ sdělil. Česko podle něj zůstane zemí respektující svobody a odpovědnost jednotlivce, jasně ukotvenou v rámci euroatlantické civilizace a s férovým prostředím pro život a příhodným místem pro podnikání.

Šéfovi vládního hnutí STAN Vítu Rakušanovi se líbilo, že Pavel ukázal respekt ke všem lidem i k Česku. „Že stejně jako my, Starostové, považuje za zásadní vyrovnávat rozdíly mezi regiony, tedy to, aby se v naší zemi žilo dobře všem, bez ohledu na to, kde vyrůstají, kde chodí do školy, kde bydlí,“ prohlásil. Ocenil, že v projevu zazněl důraz na funkční řešení problémů, ne plané sliby a zavírání očí před realitou. „Sdílím i pohled na přijetí eura jako cestu k prosperitě. A osobně mě velmi potěšilo a zaujalo i to, že prezident přímo oslovil děti a mladé lidi,“ dodal Rakušan.

Pohled opozice

„Byl to smířlivější projev než v loňském roce, bylo tam méně obhajoby vládní koalice (…) a méně kritiky opozice,“ prohlásila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Podle ní prezident dobře vyzdvihl, že je Česko bezpečná země a skvělé místo k životu, ale dodala, že její současné problémy, jako je ekonomická stagnace nebo inflace, mohou situaci změnit. „Abychom zůstali úspěšní, nesmíme ztrácet čas přešlapováním na místě,“ doplnila Schillerová.

„Zdá se, že projevy prezidentovi i premiérovi píše stejně ‚postižený‘ člověk, který je slepý, hluchý a odtržený od reálného světa a nahradil ho paranoiou,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura. „A slovo mír se prý stalo předmětem takového marketingového deformování. Nepochybně – lidé jako Fiala nebo rozvědčík Pavel si myslí, že mají na slovo mír patent a každý, kdo je proti jejich harašení zbraněmi, proti jejich podpoře válce, každý, kdo je proti vyhazování stamiliard do chřtánu zbrojařům, deformuje podle nich slovo mír,“ podotkl Okamura.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si myslí, že Pavel velmi dobře vystihl problémy Česka, ocenil deklarovanou snahu narovnávat rozdíly mezi regiony či podporu přijetí eura.