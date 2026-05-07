Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů
Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.

„Obžalovaná inženýrka Jana Nagyová je vinna,“ přečetl předseda soudního senátu Městského soudu v Praze Jan Šott odsuzující verdikt v kauze Čapí hnízdo. Europoslankyni senát Městského soudu v Praze potrestal, přestože s tím nesouhlasil.

„Nadále jsme přesvědčeni, že paní Nagyová neměla být odsouzena, že o její vinně jsou důvodné pochybnosti. Nicméně, v odvolacím systému platí, že pravdu má odvolací soud,“ dodal Šott.

Vyšší instance ve spisu dostatek důkazů o vině našla a svým názorem pak podřízený soud zavázala s tím, že takovou praxi umožňuje nález Ústavního soudu.

Europoslankyně za ANO Jana Nagyová u soudu (4. května 2026)

Argumenty obhajoby

Obhájce obžalované Josef Bartončík naopak postup označil za protiústavní a u soudu argumentoval i tím, že ho chce vláda změnit. „Já bych si úvodem dovolil předložit soudu další listiny. Jde o legislativní návrh ministra spravedlnosti České republiky, který je již v legislativním procesu,“ sdělil Bartončík.

Podle novely by odvolací soudy v budoucnu neměly říkat nižším instancím, jak mají hodnotit důkazy nebo jak v případu rozhodnout. Změnu zákona navrhla advokátní komora. Současná praxe podle organizace porušuje evropská pravidla i princip dvojinstančnosti řízení.

„Tímto postupem v podstatě z toho soudce, který rozhoduje v první instanci, činí pouhé razítko a podpis. Takže není to žádná účelová změna, účelový návrh,“ míní místopředseda České advokátní komory a trestní advokát Lukáš Trojan.

Čapí hnízdo

Případy, kdy odvolací soud zaváže ten nižší k tomu, jak případ posoudit, považuje viceprezident Soudcovská unie Roman Lada za výjimečné. Novela podle něj spíš kopíruje současnou praxi. „Mně to rizikové nepřipadá, ale samozřejmě může to prodlužovat řízení před odvolacími soudy,“ dodal Lada.

Tejc s návrhem přišel během Babišových útoků na justici

S návrhem přichází ministr Tejc v době, kdy kvůli kauze Čapí hnízdo premiér opakovaně útočí na nezávislost justice. Pokud by prošel, dopadne i na Babišovo soudní řízení. „Přijít teď s takovýmhle návrhem, tak pro mě z toho čouhá ta účelovost jako sláma z bot,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ANO).

„Kdybych ho předkládal já, tak možná tam nějaká ta pochybnost může být. Ale pokud jej předložila ČAK a obhájci si za ním stojí, ne obhájci paní Nagyové nebo pana Babiše, tak myslím, že je jednoznačné, kde je pravda,“ uvedl Tejc.

„Tento případ, exemplární případ prostě nasvítil tuto věc, mnoho lidí se nad tím podivuje, a teď o tom logicky probíhá diskuze,“ míní místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru a předseda strany Svobodní Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD).

Městský soud šéfa hnutí ANO dvakrát osvobodil, odvolací instance ale vždy toto rozhodnutí zrušila s tím, že na kauzu má opačný názor. „Kdyby ten návrh tak jak byl nebo je zpracováván platil už dnes, tak budou Andrej Babiš a paní Nagyová Městským soudem v Praze zproštěni,“ doplnil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).

Soudní řízení je v případě Andreje Babiše přerušené, protože ho chrání imunita. Sněmovna ho hlasy koaličních poslanců odmítla vydat ke stíhání.

V obchodním centru v Praze 4 někdo odpálil bankomat

V obchodním centru v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat, uvedla policie. Po pachatelích pátral psovod a vrtulník, na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena.
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu na druhý

Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí, v oblasti pokračují v zásahu. Poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku.
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
