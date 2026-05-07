Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
„Obžalovaná inženýrka Jana Nagyová je vinna,“ přečetl předseda soudního senátu Městského soudu v Praze Jan Šott odsuzující verdikt v kauze Čapí hnízdo. Europoslankyni senát Městského soudu v Praze potrestal, přestože s tím nesouhlasil.
„Nadále jsme přesvědčeni, že paní Nagyová neměla být odsouzena, že o její vinně jsou důvodné pochybnosti. Nicméně, v odvolacím systému platí, že pravdu má odvolací soud,“ dodal Šott.
Vyšší instance ve spisu dostatek důkazů o vině našla a svým názorem pak podřízený soud zavázala s tím, že takovou praxi umožňuje nález Ústavního soudu.
Argumenty obhajoby
Obhájce obžalované Josef Bartončík naopak postup označil za protiústavní a u soudu argumentoval i tím, že ho chce vláda změnit. „Já bych si úvodem dovolil předložit soudu další listiny. Jde o legislativní návrh ministra spravedlnosti České republiky, který je již v legislativním procesu,“ sdělil Bartončík.
Podle novely by odvolací soudy v budoucnu neměly říkat nižším instancím, jak mají hodnotit důkazy nebo jak v případu rozhodnout. Změnu zákona navrhla advokátní komora. Současná praxe podle organizace porušuje evropská pravidla i princip dvojinstančnosti řízení.
„Tímto postupem v podstatě z toho soudce, který rozhoduje v první instanci, činí pouhé razítko a podpis. Takže není to žádná účelová změna, účelový návrh,“ míní místopředseda České advokátní komory a trestní advokát Lukáš Trojan.
Případy, kdy odvolací soud zaváže ten nižší k tomu, jak případ posoudit, považuje viceprezident Soudcovská unie Roman Lada za výjimečné. Novela podle něj spíš kopíruje současnou praxi. „Mně to rizikové nepřipadá, ale samozřejmě může to prodlužovat řízení před odvolacími soudy,“ dodal Lada.
Tejc s návrhem přišel během Babišových útoků na justici
S návrhem přichází ministr Tejc v době, kdy kvůli kauze Čapí hnízdo premiér opakovaně útočí na nezávislost justice. Pokud by prošel, dopadne i na Babišovo soudní řízení. „Přijít teď s takovýmhle návrhem, tak pro mě z toho čouhá ta účelovost jako sláma z bot,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ANO).
„Kdybych ho předkládal já, tak možná tam nějaká ta pochybnost může být. Ale pokud jej předložila ČAK a obhájci si za ním stojí, ne obhájci paní Nagyové nebo pana Babiše, tak myslím, že je jednoznačné, kde je pravda,“ uvedl Tejc.
„Tento případ, exemplární případ prostě nasvítil tuto věc, mnoho lidí se nad tím podivuje, a teď o tom logicky probíhá diskuze,“ míní místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru a předseda strany Svobodní Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD).
Městský soud šéfa hnutí ANO dvakrát osvobodil, odvolací instance ale vždy toto rozhodnutí zrušila s tím, že na kauzu má opačný názor. „Kdyby ten návrh tak jak byl nebo je zpracováván platil už dnes, tak budou Andrej Babiš a paní Nagyová Městským soudem v Praze zproštěni,“ doplnil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).
Soudní řízení je v případě Andreje Babiše přerušené, protože ho chrání imunita. Sněmovna ho hlasy koaličních poslanců odmítla vydat ke stíhání.
