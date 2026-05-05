„Jde o individuální selhání justice v případě kauzy Čapí hnízdo. Trestní řád byl ohnut a zlomen,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se vůči zpochybnění české justice ohradila. Zdůraznila, že stále žijeme v právním státě. Vondráček zmínil bitcoinovou kauzu, která je dle něj teprve na začátku kvůli „informačnímu balastu, auditům a časovým osám“. „V bitcoinové kauze selhaly kontrolní mechanismy. Ale hlavní problém je, že se směšuje rovina spravedlnosti s rovinou politickou. Ministerstvo spravedlnosti férově zpracovalo audity pro zodpovězení otázek veřejnosti a pro odhalení nefunkčních kontrolních mechanismů. Nicméně odpověď na všechny otázky musí přinést orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo v tomto ohledu poskytlo maximální součinnost,“ namítla Decroix. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
Výběr redakce
Aktuálně z rubriky Domácí
Hasiči dál hasí požár v Českém Švýcarsku, stále zasahují vrtulníky
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
VideoU Čapího hnízda selhala justice, míní Vondráček. Decroix oponuje právním státem
„Jde o individuální selhání justice v případě kauzy Čapí hnízdo. Trestní řád byl ohnut a zlomen,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se vůči zpochybnění české justice ohradila. Zdůraznila, že stále žijeme v právním státě. Vondráček zmínil bitcoinovou kauzu, která je dle něj teprve na začátku kvůli „informačnímu balastu, auditům a časovým osám“. „V bitcoinové kauze selhaly kontrolní mechanismy. Ale hlavní problém je, že se směšuje rovina spravedlnosti s rovinou politickou. Ministerstvo spravedlnosti férově zpracovalo audity pro zodpovězení otázek veřejnosti a pro odhalení nefunkčních kontrolních mechanismů. Nicméně odpověď na všechny otázky musí přinést orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo v tomto ohledu poskytlo maximální součinnost,“ namítla Decroix. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
„Prostě mi došel kyslík.“ Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce, varují lékaři
Dušnost, bolest na hrudi, únava, nízká fyzická výkonnost, v pokročilých stádiích promodralé rty nebo konečky prstů. Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce. Na začátku se projevuje stejně jako řada běžnějších chorob, například jako astma. Lékaři proto varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a správná léčba zabrání závažným zdravotním komplikacím. Na rizika upozorňují odborníci u příležitosti Světového dne plicní hypertenze, který každoročně připadá na 5. května.
VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem
Až desetina řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem – hlavně na sídlištích. Přestože neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až patnáct set korun. Nedodrží totiž minimální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí tři metry. „Problém to je, dlouhodobý, chronický a bude ho potřeba řešit,“ uvedl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Vzhledem k tomu, že obyvatelé nemají obvykle moc možností zaparkovat jinak, policie není přehnaně horlivá. O problému ví i resort dopravy. „Ty průjezdní profily mají svůj smysl kvůli tomu, aby složky IZS nebo technické služby se dostaly tam, kam potřebují,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle Budského by ale nejelegantnějším řešením byla výstavba parkovacích domů. Ty by podle zkušeností ze zahraničí ulicím ulevily nejvíce.
VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách
V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.
Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku
Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Od úterý se počet zasahujících hasičů i nasazené techniky sníží. S hašením v pondělí pomáhalo ze vzduchu osm vrtulníků s bambi vaky pro shozy vody, na letiště v Chřibské totiž dorazily i dva vrtulníky ze Slovenska. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka
Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas informovaly, že by se mělo jednat o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. Blažek informaci následně potvrdil a pro Novinky.cz uvedl, že se cítí naprosto nevinný.
Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů
Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
Načítání...