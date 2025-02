Úprava rozpočtového určení daní se nestihne, připouští část vládních politiků

Část vládních politiků připouští, že do konce volebního období nestihnou prosadit úpravu rozdělení výnosů z daní. Návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dál odmítá hnutí ANO. Některé regiony stávající systém rozpočtového určení daní (RUD) dlouhodobě označují za diskriminační. Na jeho úpravě se v březnu 2024 shodla Asociace krajů České republiky – pro bylo jedenáct členů.

„Naši hejtmani, se kterými komunikujeme, tak s tím nesouhlasí, proto my ten zákon nepodporujeme v tomto znění. A je třeba, aby Asociace sedla k jednacímu stolu a dojednala si ho jinak,“ prohlásila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

„Já bych byl rád, jako u každého vládního návrhu zákona, abychom to nakonec dotáhli, dnes podle mě ale můžu říct, že všechny vládní návrhy už nestihneme projednat, pokud se rapidně nezmění chování opozice,“ připustil Stanjura.

Dosud se peníze rozdělovaly podle pevných podílů nastavených v roce 2005. Nově se mají každoročně vypočítávat podle stanovených kritérií, která budou mít různou váhu. Zohlednil by se počet obyvatel, délka silnic nebo třeba rozloha regionu. Některé kraje zvažují, že pokud systém RUD nedozná změn, obrátí se na Ústavní soud.

Co se hospodaření týče, definitivní čísla za rok 2024 zatím sečtená nejsou. Data k poslednímu listopadu ale ukazují, že kraje skončily v přebytku téměř 30 miliard korun. Pro srovnání, státní rozpočet za stejné období vykázal deficit přes 259 miliard korun.

Podle rozpočtového určení daní pro rok 2025 nejvyšší podíl inkasuje státní rozpočet, který dostane 66,39 procenta. Obce získávají 24,16 procenta a zbylých 9,45 procenta putuje do krajů. Novela předpokládá, že právě jejich díl vzroste až na 10, 26 procenta.

Příslib změny

„Ten souhlas, který byl před volbami, byl větší než je po volbách v rámci reprezentace krajů. Ale my jsme dali slib, že tu dohodu přepíšeme do návrhu zákona a pokusíme se ji prosadit,“ sdělil Stanjura.

„Tam je celá řada nespravedlností, například přichází o peníze Moravskoslezský kraj, strukturálně postižený, přichází o peníze Ústecký kraj,“ míní Schillerová.

„(Moravskoslezský a Ústecký kraj) Nedostávají tolik, kolik by očekávaly, ale neklesají – to je to nejpodstatnější,“ přiblížil předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). „Tyto dva kraje si musí uvědomit, že mají i jiné podpory, které ostatní kraje nemají,“ dodal.