Nová multifunkční hala i škola. Řada měst plánuje v příštím roce více investovat

Jinou cestu zvolili v Ostravě. Oproti letošku seškrtali výdaje. Rozpočet ovlivnily povodně. „Škody, které bude muset město platit ze svého, budou v nižších stovkách milionů. Odhadujeme to na tři sta až pět set milionů,“ uvedl primátor Jan Dohnal (ODS).

Například v Brně staví druhou největší multifunkční halu v Česku. Pro město to bude znamenat i velkou zátěž. Vyjde na čtyři miliardy a taková bude i výše schodku rozpočtu města. Výdaje budou rekordní. „Je zde počítáno s úvěrem ve výši 4,3 miliardy korun. Do žádných hazardů se nepouštíme, naopak,“ uvedla předsedkyně brněnského finančního výboru Andrea Pazderová (ODS).

I tam bude potřeba další personál. S penězi na kuchařky nebo uklízečky starosta v rozpočtu nepočítá. Zřizovatelé je mají hradit od září roku 2025, vláda slíbila finanční kompenzaci. „Jsme připraveni ty pracovníky převzít, ale stát to musí opravdu uhradit,“ uvedl Kašpar. Schválený zákon, který by peníze zajistil, ale zatím chybí.

„Uvidíme, jak se to vysoutěží, ale předpokládáme 150 milionů,“ říká starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín). „Rozpočet má řadu investičních výdajů, které jsou vítány, ale vedení města je nedokáže v plné míře realizovat,“ podotýká opoziční zastupitel Roman Škrabánek (ANO).

Významné investice ale Ostrava podle primátora nezastaví – například do pavilonu tučňáků v ZOO nebo koncertního sálu. Dosavadní letošní výsledek hospodaření ale ukazuje, že plánované investice se Ostravě nepodaří utratit. Město na ně mělo připraveno přes pět miliard. jednu a půl miliardy ale nakonec neproinvestuje.

Menší obce šetří roky

Víc investovat hodlá v příštím roce i řada menších měst a obcí. Na rozdíl od těch větších jim ale většinou na účtech nezůstávají velké přebytky – na významnější stavební akce tak šetří i roky. Například v Náchodě chtějí obnovit lázně, které už více než dvacet let zarůstají. Areálu chce teď město vrátit jeho původní věhlas.

„V příštím roce chceme provést obnovu kolonády Ida, původního pavilonu, který by měl sloužit opět návštěvníkům a Náchoďákům,“ vysvětluje místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (SOCDEM). V rozpočtu na to vyhradili 110 milionů korun. To je téměř většina částky určené na investice.

„Udělali jsme rozbory za deset let a všechny investice, které jsme dlouhodobě odkládali, tak jsme se letos domluvili na tom, že to všechno uděláme, takže ten rozpočet je velmi, řekl bych, odvážný,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke (SOCDEM).



A odvážní jsou i v Moravanech u Brna. Na novou sportovní halu šetřila obec s třemi a půl tisíci obyvateli přes šest let. Vyjde na 165 milionů, radnice přitom počítá s ročními příjmy necelých osmdesát milionů. „Máme vlastně dotovaný rozpočet 135 miliony zůstatkem na účtech,“ uvedla starostka Moravan Helena Kadlečíková (nestr.).