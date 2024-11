Síly hejtmanů je třeba využít ve prospěch krajů, ne ve vzájemném střetu, říká Holiš

„Asociace krajů by pod mým vedením měla být opět silným partnerem nejen pro regiony, Sdružení místních samospráv a pro Svaz měst a obcí, ale hlavně by to měl být i prostor pro diskusi s vládou,“ řekl v úterních Událostech, komentářích v debatě s bývalým předsedou Asociace krajů (AK) a jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (ODS) nově zvolený předseda a zlínský hejtman Radim Holiš (ANO). Na Kubovu práci chce navázat. V debatě také vysvětlil, proč si jako své zástupce vybral Richarda Brabce (ANO) a Martina Netolického (3PK/SOCDEM).