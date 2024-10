Nešlo nás obejít, těší Mračkovou Vildumetzovou. Kuba varuje před posílením ANO

Výsledky krajských voleb potvrdily dominanci hnutí ANO, které zvítězilo v deseti krajích a v osmi z nich obsadí post hejtmana. Kandidátka na tuto pozici v Karlovarském kraji Jana Mračková Vildumetzová (ANO) uvedla, že ANO vyhrálo s takovým výsledkem, že nemohlo dojít k situaci jako v minulých volbách, kdy ostatní strany vytvořilo krajské vlády bez ANO. „Garantuji vám, že kdyby nás obejít mohli, tak by to udělali,“ míní opoziční politička.

Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS) volby dopadly podle jeho predikcí. „Stalo se to, co jsem říkal. ANO bude brát více, než si myslíte,“ upozornil s tím, že ANO navíc posílili koaliční partneři. Varoval vládní strany, aby podobná situace nenastala i v případě voleb do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Připomněl, že současná vládní koalice dokázala kabinet složit mimo jiné díky hlasům, které propadly.