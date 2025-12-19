Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. Informoval o tom mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH. Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do tuzemského průmyslu v posledních letech.
Plánovanou těžbu má na starosti právě společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, a zbylých 49 procent australský holding EMH. Ruda s obsahem lithia se má získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho dopraví z Cínovce dopravník.
Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Ústecký kraj nicméně teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla na Teplicku.
Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality pro až 1,3 milionu elektrických vozidel, přiblížil Gazdík.
Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, stejný počet pozic vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, sdělil ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi. „Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos pro ekonomiku celého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele,“ věří Pohlodek.
Lithium jako kov budoucnosti
Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V tuzemsku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob – většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.
Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard. Zbytek (výdajů) připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků, sdělil Gazdík. Stát poskytne na závod v Prunéřově až 8,8 miliardy. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).
Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech i nadále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách například Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov.
V pondělí krajští zastupitelé měli na programu schválení aktualizace zásad územního rozvoje, která vymezuje plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia. Politici se dotazovali zástupce Geometu na ekonomický přínos celého záměru pro Ústecký kraj. Obavy mají místní nadále ze zhoršení kvality života, znečištění vod, hluku, prašnosti, dopadu na statut lázní a dopravu. Dotazy pošle kraj Geometu a poté teprve rozhodne. Předpokládaný celkový příjem do veřejných rozpočtů je 3,2 miliardy korun ročně, nastínil Gazdík.