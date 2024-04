Společnost Geomet, která má v Krušných horách těžit lithium, změnila místo zpracování

Na druhé straně kraje by závod místní rušit neměl, nejbližší domy jsou vzdálené minimálně kilometr. Nabídnout by jim měl navíc stovky pracovních míst. „Takového zaměstnavatele mít v regionu nebo přímo u města je, myslím, vždycky dobré,“ poznamenal starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). „Tvrdili jsme, že je potřeba najít vhodnou lokalitu, která bude mít dva parametry. Aby tam nikdo nebydlel, ale také lokalitu, kterou bude někdo někde chtít,“ dodal starosta Košťan Tomáš Sváda (nestr.).

„Jasně že máme radost, kdo by neměl! Měli jsme to mít přímo u domu,“ řekla obyvatelka Újezdečku Věra Koudelková, závod měla za plotem. „Vidíte tu přírodu? Ptáčkové zpívají. A teď si vezměte, kdyby to tady hučelo,“ řekla.

Na saské straně Krušných hor chtějí těžit lithium do čtyř let. Starosta se obává úpadku turismu

Újezdeček z plánů těžařů ale úplně nevypadl. V areálu by mělo vyrůst nákladní překladiště. „V Újezdečku bychom v části průmyslové zóny udělali nádraží a potom by se to přemisťovalo do Prunéřova vlaky,“ popsal mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Podle původních odhadů by měla začít těžby lithia na Cínovci na konci roku 2026. Přesun závodu ale proces pravděpodobně zdrží.