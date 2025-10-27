Důležité
Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo


27. 10. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
6 minut
Předpověď počasí (27. 10. 2025)
Zdroj: ČT24

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí výstraha před novým sněhem.

„První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad osm set metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit.

„Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický,“ doplnili meteorologové.

Na pondělí předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu.

V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až patnáct centimetrů sněhu a na Šumavě až dvacet centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Během pondělního dopoledne nasněžilo například na šumavské Bučině nebo v Jizerských horách, uvedl ČHMÚ.

Pro oblast Šumavy, tedy pro část Jihočeského a Plzeňského kraje, tak od pondělních šesti hodin do půlnoci platí výstraha.

Oblačno či zataženo

Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.

Teploty se po chladnějším pondělí dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až dvanáct stupňů a ve středu a čtvrtek potom na jedenáct až šestnáct stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude dvanáct až sedmnáct stupňů.

Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů.

Česko by mohlo být pro Německo vzorem při integraci Ukrajinců, píše Die Welt

Tuzemsko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.
před 1 hhodinou

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali Babišovu dovolenou uprostřed povolebních jednání

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o povolebních vyjednáváních možné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Předseda hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš v týdnu odjel na dovolenou, jednání nechal na místopředsedech hnutí ANO Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové. Tématem debaty bylo také zrušení setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina v Budapešti nebo loupež šperků v pařížském muzeu Louvre.
před 3 hhodinami

Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.
před 5 hhodinami

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Evropa si v říjnu každoročně připomíná důležitost dárcovství orgánů. V Česku je nejčastěji transplantovaným orgánem ledvina a tuzemské zdravotnictví patří v této oblasti mezi evropskou špičku. Odborníci dlouhodobě usilují o zvýšení podílu transplantací ledvin od žijících dárců, které pacientům přinášejí lepší výsledky ve srovnání s ledvinami od zemřelých dárců. Překážkou často bývají pacienti, kteří se zdráhají hovořit o své situaci s blízkými nebo s lékaři. Překonání této bariéry může znamenat zásadní zlom v jejich cestě ke kvalitnějšímu životu bez dialýzy.
před 5 hhodinami

Půjčka od Evropské investiční banky pomůže s modernizací železnice

Stát podepsal kontrakt s Evropskou investiční bankou – v rámci půjčky získá desítky miliard korun na rozvoj české železnice. Úvěr má pomoct financovat například lepší zabezpečení tratí nebo jejich celkovou modernizaci. Pět miliard má jít také na stavbu Pražského okruhu, v budoucnu to může být až dvojnásobek. Za jaký úrok si tuzemsko peníze půjčuje, jasné není. Doba splatnosti je osmnáct let.
před 6 hhodinami
