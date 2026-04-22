Svoboda veřejnoprávních médií bude zachována, uvedl Šťastný

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) vnesl do návrhu zákona o médiích veřejné služby několik pojistek, které garantují zachování nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), prohlásil předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Podle něj mají obě instituce možnost navrhnout změny v zákoně, jimiž se bude vláda zabývat. Šťastný v Interview ČT24 také uvedl, že financování veřejnoprávních médií bude garantováno. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Studenti v Praze a dalších městech ve středu protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování ČRo a ČT a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Odbory ČT a ČRo zároveň s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost.
Šťastný respektuje právo zaměstnanců na stávku a právo studentů a dalších lidí demonstrovat. „Na druhou stranu je potřeba se zeptat, za co se demonstruje. Toto jsou demonstrace a protesty za zachování svobody veřejnoprávních médií, ale tu já můžu absolutně garantovat,“ prohlásil šéf poslanců Motoristů.
Klempířovy pojistky
Motoristé měli ve svém programovém prohlášení, že rušit poplatky nechtějí, protože jinak by se dle nich veřejnoprávní média stala vládními. „Postupujeme podle programového prohlášení vlády. (...) Jsme strana, která nemá ve vládě sedmdesát procent, získali jsme méně než sedm procent, a tak jsme se museli v některých věcech podřídit programovému prohlášení vlády čili koaličním partnerům a respektovat návrh zejména hnutí ANO a SPD zrušit poplatky,“ řekl Šťastný.
Podle Šťastného k ovládnutí veřejnoprávních médií ani tak nedojde. „Náš ministr (Oto Klempíř, pozn. red.) dal do zákona řadu pojistek, které garantují zachování nezávislosti ČT a ČRo. Za těchto okolností si myslím, že přenos mediálních poplatků směrem na státní rozpočet je oprávněný,“ míní Šťastný. Například generální ředitel ČT Hynek Chudárek však uvedl, že zákon obsahuje nespočet nedostatků.
„Jsme v meziresortním připomínkovém řízení a garantujeme všem, ministerstvům a dotčeným organizacím včetně ČT a ČRo, že mají možnost na věci, které by chtěly změnit, upozornit, navrhnout je, a vláda a ministr Klempíř se jimi budou zodpovědně zabývat,“ sdělil Šťastný.
Z poplatků se stala mediální daň, míní Šťastný
Šťastný se rovněž domnívá, že z poplatků se za minulé vlády Petra Fialy (ODS) stala mediální daň. Koalice dle něj pokládá za správnější, aby nedocházelo k tomu, že se osoby starší pětašedesáti let tak dominantně podílely na placení poplatků. Vyjmenoval také zařízení sociálních služeb, nemocnice a firmy, „které mají (s placením poplatků) často obrovskou administrativu“. „Pokládáme za spravedlivější, aby byla tato povinnost přenesena do státního rozpočtu,“ prohlásil.
Mediální experti však argumentují tím, že to v důsledku znamená, že méně příjmoví lidé zaplatí za veřejnoprávní média více než ti více příjmoví.
Šťastný doplnil, že média veřejné služby musí mít zajištěno financování, což bude garantováno ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a celou vládou.
- Domácí
- Interview ČT24
- Boris Šťastný
- Motoristé
- Veřejnoprávní média
- Média veřejné služby
- Oto Klempíř
- Návrh zákona
- Česká televize
- Český rozhlas
- Financování
- Protesty
- Demonstrace
- Odbory ČT
- Stávková pohotovost
- Programové prohlášení
- Alena Schillerová
- ANO
- SPD
- Hynek Chudárek
- Petr Fiala
- ODS
- Výběr
- Televizní poplatek
- Rozhlasový poplatek