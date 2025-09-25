Sociální služby mají mít příští rok o 1,3 miliardy více než letos

Sociální služby by mohly mít příští rok na svůj provoz, péči a fungování 56,9 miliardy korun. Je to o 1,3 miliardy korun víc než letos. Do dotací by mělo putovat 26,2 miliardy korun. Proti letošku by se částka tedy zvedla o 200 milionů korun. Zbytek by měli uhradit z příspěvků na péči a plateb klienti. Podrobnosti k financím pro sociální služby na příští rok představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). O dotacích bude ještě jednat se zástupci asociace krajů.
„Od roku 2020 do roku 2026 celkové prostředky ze státního rozpočtu do sociálních služeb vzrostou o 21,8 miliardy korun. Zvýší se z 35,1 miliardy korun na 65,9 miliardy. To je nárůst o 62 procent za šest let,“ uvedl ministr.
Stát za péči o potřebné, kterou nezajišťuje sám, platí dotacemi. Peníze ministerstvo práce posílá krajům, které je rozdělují poskytovatelům služeb. Krajská vedení i provozovatelé zařízení si každoročně na nedostatek peněz stěžovali. Resort a vláda pak často dodatečně rozhodovaly o dofinancování. Dotace jsou součástí rozpočtu. Při jeho projednávání ve sněmovně se dá očekávat, že se o jejich výši bude ještě debatovat.
Podle údajů ministerstva práce by do dotací mělo příští rok putovat 26,2 miliardy korun. Letos to má být 26 miliard. Meziročně se dotační suma na péči o seniory, postižené a další potřebné tak má zvednout o 0,7 procenta. Z příspěvků na péči a plateb by poskytovatelé měli v roce 2026 získat 30,7 miliardy korun, tedy o 1,1 miliardy korun víc než letos. Je to nárůst o zhruba o 3,7 procenta.
V roce 2020 dotace činily 17,7 miliardy korun a úhrady od klientů 17,4 miliardy korun. O rok později do dotací putovalo 21,1 miliardy korun a platby dosáhly 17,3 miliardy. V roce 2022 klienti zaplatili po úpravě úhradové vyhlášky 22,2 miliardy korun a na dotacích přiteklo 22,1 miliardy. Předloni dotační suma činila 24,8 miliardy korun a částka od klientů 25 miliard.
Rada postižených i někteří opoziční politici růst úhrad od klientů kritizují. Ministr podotkl, že mezi lety 2021 a 2026 se ale průměrný starobní důchod zvedne o 41,6 procenta. Zatímco v roce 2021 činil 15 425 korun, příští rok by se měl dostat na 21 839 korun. Navýšily se také příspěvky na péči. Od roku 2022 do ledna 2026 jednotlivé stupně dávky vzrostou o zhruba 16 až 48 procent, podotkl šéf resortu.
Maximální možné ceny, které mohou lidé platit za pobyt a stravu v domově či stacionáři, pečovatelskou službu, dovážku jídla či pomoc s nákupem, stanovuje úhradová vyhláška. Ministerstvo chystá novou s úpravou částek pro příští rok podle inflace i nárůstu penzí.
Na podzim chce resort spustit také výzvy k podávání žádostí o dotace na budování nových zařízení pro seniory. Přípravu na stárnutí a rostoucí počet lidí ve vysokém věku označil ministr za top prioritu příští vlády. „Máme na přípravu zhruba příštích pět let,“ dodal.