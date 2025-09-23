Zvýšit příspěvek na péči alespoň v jednom ze čtyř stupňů podpory plánují všechny strany a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci na zvolení do sněmovny, tedy ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, Stačilo! i Motoristé sobě. Dávka pomáhá lidem, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých – ať už blízkých, nebo pracovníků v sociálních službách. Těch je přitom v tuzemsku nedostatek. Důvodem jsou i nízké výdělky. Většina subjektů se shoduje, že budou chtít podpořit jejich navýšení. Jen Motoristé odmítli vybrat odpověď ano, nebo ne. Všichni ale upozorňují, že finální slovo mají zřizovatelé sociálních služeb.
Strany a hnutí plánují zvýšit příspěvek na péči
4 minuty