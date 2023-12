Školská tripartita jednala o financování regionálního školství, k dohodě zatím nedospěla

Ministr přislíbil, že další příležitost korigovat rozpočet na nepedagogické pracovníky bude mít v lednu příštího roku. „Ve vládě existuje shoda na tom, že poté, co bude vypořádán rozpočet na tento rok, budeme debatovat o využití nespotřebovaných výdajů,“ vyjasnil. Ministr také dodal, že plánuje podpořit zařízení s větším počtem znevýhodněných dětí.

Podle ministra se u nepedagogů hledají cesty, jak minimalizovat dopady na tuto skupinu zaměstnanců. Připomněl, že platy těchto zaměstnanců ve třetím čtvrtletí tohoto roku rostly meziročně o jedenáct procent, což je nejvíce mezi zaměstnanci škol. Z části jde podle ministra o důsledek navýšení tarifů v minulém roce. Ministr také vyzval odbory, aby formovaly svou představu o platové hladině těchto pracovníků. Vláda podle něj hledá nástroje, jak vyřešit problémy nejhůře placených zaměstnanců v této kategorii. Zřejmě by to bylo možné pomocí zvýšení zaručené mzdy, pokračoval Bek.

„Tripartita nic neschválila nebo neuzavřela nějakou dohodu, ale debatovali jsme velmi podrobně,“ uvedl Bek. Předmětem jednání byly podle něj třeba platy nepedagogických pracovníků, kvůli nimž vstoupila část zaměstnanců škol minulé pondělí do stávky. I z tohoto důvodu se znovu setká část účastníků debaty v pátek na jednání v Senátu. Na 15. prosince pak ministr svolal kulatý stůl.

Šéf školských odborů Dobšík tvrdí, že shoda na maximálním počtu hodin financovaných ze státního rozpočtu pro základní školy stále není. Snížení o pět procent bude podle něho školy velmi limitovat, především pak ty malé.

„Momentálně si myslím, že nás hlavně trápí to, že nevíme, zda všechny ty vstřícné kroky, které pan ministr nabídl, budou skutečně realizovány,“ komentovala členka výkonného výboru Učitelské platformy Jana Servusová. Pokud by se maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu opravdu snižovaly jen o pět procent, chce Učitelská platforma otevřít diskusi o malých školách. Pro ty bude podle ní opatření nejvíce drastické. Větší a střední školy by podle ní úpravu měly zvládnout.