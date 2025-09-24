Senát bude projednávat výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za loňský rok nebo stanovisko k návrhu, jak zlepšit fungování jednotného evropského trhu. Jeho organizační výbor doporučil původní šestnáctibodový program zářijové schůze zeštíhlit s tím, že některé materiály projedná až po sněmovních volbách.
Senát má řešit jednotný evropský trh i hospodaření ČT
Horní parlamentní komora by měla například doporučit vládě, aby při digitalizaci jednotného evropského trhu prosazovala kvůli snížení nákladů využití existující infrastruktury mobilních operátorů a dalších poskytovatelů elektronických komunikací.
Kabinet by měl také při ochraně trhu před nebezpečným dovozem ze zemí mimo EU, zejména v případě elektronického obchodu, využívat registraci dovozců, sjednocení certifikačních a kontrolních postupů či propojení celních databází s databázemi nebezpečných výrobků.
V odpadovém hospodářství by měl podpořit vytvoření jednotného evropského registru výrobců a dovozců nebo harmonizaci recyklačního značení v EU.
Původně se mohl Senát zabývat například také návrhy Evropské komise o prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků do března 2027. Senátní výbory pro záležitosti EU a pro zahraničí a bezpečnost ale návrhy pouze vzaly na vědomí bez toho, aby předložily horní komoře přijmout nějaká doporučení.