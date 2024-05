Maďarsko Číně výměnou za investice drží přivírající se dveře na evropský trh

Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil další investice v Maďarsku, kde zakončil první evropskou cestu po pěti letech. Budapešť láká čínské firmy v době, kdy právě obchod zhoršuje čínsko-evropské vztahy. Podle Pekingu sílí role Maďarska jako blízkého spojence v Evropské unii, a to i kvůli podobným postojům k válce na Ukrajině.

Si slíbil další investice v Maďarsku. Orbán mluví o „partnerství do každého počasí“

Unie však kritizuje nekalé obchodní praktiky Číny včetně přílivu levných elektrovozů se státní podporou. Ve hře jsou vysoká cla, kterým se Čína může vyhnout továrnami přímo v Maďarsku. Nový areál o 600 hektarech vzniká na jihu země. „Pro Číňany je nyní velmi důležité přemístit alespoň část své výroby z Číny do Evropy, aby zůstali a vyráběli uvnitř Evropské unie,“ ozřejmil analytik Středoevropského centra pro asijská studia Tamás Matura.

Cesta do Srbska i Maďarska má vzkřísit projekt Nové Hedvábné stezky. Iniciativa chce přinést asijské investice do Evropy a s nimi i vliv. Součástí je budovaný spoj mezi Bělehradem a Budapeští. „Investici završíme buď do konce příštího roku nebo začátkem roku 2026. Máme vybudováno zhruba 42 procent (projektu),“ nastínil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová upozornila, že projekt Nové Hedvábné stezky vzešel přímo od čínského prezidenta, který jej zaštiťuje a osobně prosazuje. „Je to projekt, jehož prostřednictvím Čína prosazuje svůj vliv ve světě, zejména v chudších a rozvojových zemích - v Africe, Latinské Americe a Asii,“ doplnila.

Maďarsko a Čínu kromě investic spojuje i postoj k ruské agresi na Ukrajině a západním sankcím. Šámalová upozornila, že obchodní údaje prokazují prudký nárůst spolupráce mezi Pekingem a Moskvou v posledních měsících. „Zejména pokud jde o technologie dvojího využití, k civilním a vojenským účelům,“ doplnila. „Nejsou to zbraně a munice, ale je to v podstatě všechno, co je k jejich výrobě potřeba.“

Peking chce vylepšit vazby na Evropskou unii

Přestože Budapešť a Peking od sebe dělí sedm tisíc kilometrů, mají k sobě blíže něž k řadě unijním státům. Maďarsko by tak mohlo být pro asijskou zemi otevřenými dveřmi v době, kdy se jí část evropského trhu spíše přivírá.

Také návštěva Francie byla podle Šámalové motivována zejména snahou zlepšit vztahy mezi Čínou a EU. „Peking pohlíží na Emmanuela Macrona jako na vlivného politika. Vnímá ho jako někoho, kdo by mohl prosazovat mírnější postoj Evropské unie vůči Číně,“ uvedla. Připomněla, že právě francouzský prezident minulý rok v Pekingu řekl, že by se Evropa neměla nechat vtáhnout do konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy kvůli Tchaj-wanu.

Příští týden přijede do Pekingu ruský lídr Vladimir Putin, aby stvrdil své spojenectví s Čínou. Žádat bude pravděpodobně větší podporu.