Si slíbil další investice v Maďarsku. Orbán mluví o „partnerství do každého počasí“

„Posílíme vědeckou výměnu pracovních sil a například přímé lety mezi oběma státy,“ řekl při návštěvě čínský prezident. Jeho cesta do Srbska i Maďarska má vzkřísit projekt Nové hedvábné stezky. Iniciativa chce přinést asijské investice do Evropy. Její součástí je budovaný spoj mezi Bělehradem a Budapeští. „Investici završíme buď do konce příštího roku, nebo začátkem roku 2026. Máme vybudováno zhruba 42 procent (projektu),“ zmínil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó.

Loni pocházely tři čtvrtiny všech investic v Maďarsku z Číny, připomenul maďarský premiér Viktor Orbán. „Aktuálně jde o šest bilionů forintů (385 miliard korun),“ dodal.

Evropská unie přitom kritizuje nekalé obchodní praktiky Číny – včetně přílivu levných elektrovozů se státní podporou. Ve hře jsou vysoká cla a právě těm se Čína může vyhnout továrnami přímo v Maďarsku. Nový šestisethektarový areál vzniká na jihu země. „Pro Číňany je nyní velmi důležité přemístit alespoň část své výroby z Číny do Evropy, aby zůstali a vyráběli uvnitř Evropské unie,“ uvedl analytik ze Středoevropského centra pro asijská studia Tamás Matura.

Čínský prezident i maďarský premiér dali najevo, že jejich země dále prohloubí svou spolupráci. Podle Siho se vydají na „zlatou cestu“ v bilaterárních vztazích. Orbán zase hovořil o „partnerství do každého počasí“, které oba státy spojuje, a také o tom, že se jejich vztahy prohloubí například v oblasti jaderné energetiky. Si pak zmínil další rozvoj ekonomických, investičních a finančních vztahů.

Čínský prezident přicestoval do Maďarska ve středu večer a návštěvu zakončí v pátek.