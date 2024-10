ŘSD do oprav silnic po povodních investuje až dvě miliardy

Ředitelství silnic a dálnic bude investovat do oprav záplavami poničených silnic v Olomouckém a Moravskoslezském kraji jeden a půl až dvě miliardy korun. Velká voda poškodila na severu Moravy desítky silnic spadajících pod ŘSD, na Ostravsku byla zaplavena i část dálnice D1. Velké škody záplavy způsobily také na silnicích 2. a 3. třídy, o které se starají krajské samosprávy.

Po záplavách byla zprovozněna dálnice D1 kolem Bohumína. „Na 370. kilometru se nám podařilo odstranit veškeré následky povodní, dálnice je bezpečná a jezdí se bez dopravních omezení. Na Ostravsku zůstává pro veřejnost zavřená silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Krnovem. My už máme připravené firmy, které přes zimu dají komunikaci dohromady, aby se po ní dalo normálně jezdit. Práce zahajujeme tento týden a během října budou hotové,“ řekl Mátl.

Na Jesenicko míří první provizorní most

Mostní provizorium v Opavě

Pracovníci ŘSD prohlédli v zaplavených regionech mosty na dálnicích a silnicích 1. třídy, kromě mostu v Opavě nevyžadují rychlou opravu. „Most v Opavě je výjimkou, tam postavíme mostní provizorium. Soutěžíme firmu, která ho postaví. To mostní provizorium je už připravené v našem sídle v Brodku. V první polovině října by mohlo být osazené, aby se po něm mohlo v zimě jezdit. Zároveň připravujeme velkou zakázku na stavbu nového mostu. Ten bude v trošku jiné poloze a měl by příště povodni takového rozsahu odolat. Přes zimu chceme vysoutěžit dodavatele. Věřím, že na jaře začneme stavět,“ podotkl generální ředitel ŘSD.