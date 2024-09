Na Jesenicko míří první provizorní most pro zaplavené obce

Správa státních hmotných rezerv ráno vypravila první z pětadvaceti provizorních mostů určených do zaplavených obcí. Most dlouhý jednadvacet metrů bude sestaven v Bělé pod Pradědem na Jesenicku, k provozu by měl být připraven ještě v tomto týdnu. Další mosty by kromě Olomouckého kraje měly být vybudovány v Moravskoslezském kraji. Mostní provizoria vzniknou tam, kde povodeň původní most strhla nebo výrazně poškodila.