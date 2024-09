Na Jesenicku budou v zimě bez plynu tisíce odběratelů, stát hledá řešení

„My už teď víme, že několika tisícům odběrných míst (na Jesenicku) v zimě plyn nepoteče. Hledáme proto jako stát alternativní řešení pro tyto lidi a podnikatele,“ řekl Hladík. Připomněl, že plyn je důležitý nejen pro vytápění domácností, ale na jeho dodávkách je závislá i řada jesenických firem. „Opravdu jsou to desítky kilometrů (plynového) potrubí, které tady chybí a není technicky možné do zimních měsíců toto (opravu) zajistit,“ řekl Hladík.

Situace by podle něj mohla být provizorně vyřešena pomocí elektrických přímotopů a možná i lokálních dodávek zemního plynu prostřednictvím menších zásobníků. „To je věc, o které se budeme teprve bavit, jestli je to vůbec možné. Jestliže tady máme bytové domy a sídliště, kam není možné plyn teď dovést, ale všechny technologie tam jsou a topit by se mohlo, tak řešení, která vidíme v podhorských a horských oblastech v Rakousku, by mohla být dočasným způsobem i v České republice,“ uvažoval Hladík.

Stát podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nabídne na Jesenicku lidem bydlícím v záplavové zóně směnu pozemků za parcely v bezpečných oblastech. Sníží se tak riziko, že místní budou uvažovat o přestěhování z Jesenicka do jiných částí Olomouckého kraje, což by pro horskou oblast byla další citelná rána.

V úvahu připadá směna pozemků či jejich výkup. „Chceme lidem nabídnout to, aby si své bydlení postavili tady v Jeseníku, což je důležité. Nechceme, aby do roka a do dne tady (na Jesenicku) bylo minus dva tisíce obyvatel. To by byla naprostá chyba pro celý region, nejenom pro město Jeseník,“ řekl Výborný.

Experti v příštích dnech projdou celý tok Bělé i jejích přítoků a rozhodnou, kde bude možné řeku vrátit do původního koryta a kde naopak už to nelze. Pokud si někde řeka Bělá při záplavách našla jinou trasu mimo zavedené koryto, tak by podle ministra bylo dobré ji tam ponechat, aby se při případných dalších povodních situace neopakovala. V Jeseníku a okolí hlavně rozvodněná Bělá poškodila mnoho domů. Čtyři desítky čeká demolice a dalším nemovitostem zbourání hrozí.