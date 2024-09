Lidi na Jesenicku trápí po povodních prašnost. Chraňte se, radí hygienici

Obyvatele Jesenicka trápí při likvidaci následků škod po záplavách obrovská prašnost. Prach vznikl z vyschlého bláta, které do ulic měst a obcí naplavily rozbouřené toky. Starostové proto do ulic nasazují zametače či kropicí vozy. Na situaci upozorňují i hygienici, poukazují na to, že vdechování kontaminovaného prachu při likvidačních pracích má zdravotní rizika. Znovu proto apelují na lidi z těchto oblastí, aby používali ochranu dýchacích cest.