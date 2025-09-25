Předvolební debata o zahraniční politice

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve čtvrtek 25. září přijali pozvání k debatě moderované Martinem Řezníčkem na téma zahraniční politiky Jaroslav Foldyna (SPD), Ladislav J. Janků (Přísaha), Jan Lipavský (SPOLU), Filip Turek (Motoristé), Barbora Urbanová (STAN), Radek Vondráček (ANO), Vladimír Votápek (Piráti) a Lubomír Zaorálek (Stačilo!).
ŽivěPředvolební debata o zahraniční politice
Jaroslav Foldyna je lídrem kandidátky SPD v Ústeckém kraji. Od roku 2010 je poslancem, v končícím funkčním období je členem zahraničního výboru. Je zároveň zastupitelem kraje i města Děčín.
Ladislav Jack Janků jako nezávislý kandiduje v Královéhradeckém kraji z prvního místa kandidátky hnutí Přísaha. Působí jako sportovní právník, soudní znalec a učitel lyžování.
Jan Lipavský je nestraník a do poslanecké sněmovny kandiduje v Praze ze třetího místa kandidátky SPOLU. V končícím funkčním období vykonává funkci ministra zahraničních věcí, původně za Piráty, dnes za ODS, v tom minulém byl poslancem.
Filip Turek jako nestraník vede kandidátku Motoristů sobě ve Středočeském kraji. Loni kandidoval do Evropského parlamentu a jako europoslanec je členem frakce Patrioti pro Evropu.
Barbora Urbanová obhajuje svůj poslanecký mandát ze třetího místa kandidátky STAN ve Středočeském kraji. V tomto funkčním období je místopředsedkyní zahraničního výboru.
Radek Vondráček vede kandidátku hnutí ANO ve Zlínském kraji. Od roku 2013 je poslancem, v současnosti je ve vedení ústavně-právního a zahraničního výboru. V předchozím období byl předsedou sněmovny.
Vladimír Votápek je lídrem kandidátky Pirátů v Karlovarském kraji. Mezi lety 1998 a 2001 působil jako generální konzul v Petrohradu. V současnosti vystupuje jako analytik.
Lubomír Zaorálek je místopředsedou Sociální demokracie a do sněmovny kandiduje z druhého místa kandidátky Stačilo! v Moravskoslezském kraji. Do roku 2021 byl čtvrtstoletí poslancem, zastával funkce ve vedení sněmovny i ministerské posty.