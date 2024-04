Předsednictvo tripartity dostane seznam návrhů NERV. Vláda vybere body na podporu ekonomiky

Zástupci vlády by měli na příštím předsednictvu tripartity představit vybraná opatření z návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) na podporu ekonomiky, která by chtěl kabinet realizovat. Výběr ze 37 kroků by měli předložit zástupcům odborů a zaměstnavatelů 6. května. Po jednání mimořádného předsednictva tripartity to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Novou hospodářskou strategii Česka, která se sepisuje, se chystá ministr průmyslu Josef Síkela (STAN) oficiálně zveřejnit na podzimním strojírenském veletrhu v Brně.

„Dohodli jsme se, že na příštím předsednictvu uděláme jakousi inventuru bodů, kterými by se vláda chtěla z návrhů NERV zabývat. Byli jsme premiérem informováni o tom, že samozřejmě ne všechny body, které NERV představila, jsou v zájmu této vlády, aby je realizovala,“ sdělil Rafaj. Podle něj se chystá kabinet přijmout třeba některé body, které se týkají školství.

NERV navrhla s oubor 37 opatření na podporu ekonomiky. Doporučuje třeba reformu školství, investice do vědy a výzkumu, zajištění dostupnosti školek k vyšší zaměstnanosti rodičů, sjednocování malých obcí, řízené přijímání pracovníků z ciziny, zavedení regulovaného trhu s konopím či modernizaci zákoníku práce. Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek řekl, že vybraných kroků by mohla být asi desítka.

Hospodářská strategie se má zveřejnit na podzim

Na přípravě nové hospodářské strategie Česka by se pak podle Rafaje měli podílet i zástupci zaměstnavatelů a odborů. Měli by být v pracovních týmech, záměry by se měly konzultovat. Výsledný dokument, který má nastavit ekonomické směřování Česka, by měl být do podzimu hotov. „Ministr průmyslu nás informoval, že by se strategií rád seznámil veřejnost na strojírenském veletrhu v Brně... Takhle jsme byli informováni,“ řekl Rafaj.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by zástupci odborů a zaměstnavatelů měli se členy vlády debatovat o navrhované strategii v srpnu před dokončením. „V ČR je v tuto chvíli platných 282 strategií na národní úrovni, 61 evropských a 283 na úrovni regionální. To jsou tak obrovité počty, že je nutné to zesouladit. V tomto případě je to chaos, který nikdo není schopen pojmout. Myslíme si, že by to hospodářská strategie měla zastřešit,“ míní předák. Zmínil, že by se některá opatření mohla promítnout už do rozpočtu pro příští rok, a to v částce na prorůstová opatření.