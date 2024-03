Pracujícím důchodcům se mají snížit sociální odvody, ze mzdy jim zůstanou stovky navíc

Pracujícím důchodcům by se v rámci chystané penzijní reformy měly snížit sociální odvody. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje, že tak zvýší motivaci seniorů k práci i v důchodovém věku. Opozici se změna příliš nelíbí. Chtěla by zachovat současný model s výraznějším trvalým zvyšováním penze za výdělečnou činnost. Podle ministerstva je to ale méně výhodné a navíc složitější. V Česku si přivydělává zhruba půl milionu seniorů, chystané změny by se měly dotknout více než poloviny z nich.

Podmínky pro pracující seniory by se měly změnit od příštího roku, dotkne se to zaměstnanců i životnostníků. Už jim trvale neporoste penze, ale sníží se jim sazby pojistného o šest a půl procenta. Například ti, kteří vydělají 20 tisíc korun hrubého, by měli čistý příjem vyšší o 1300 korun.

Koaliční politici to považují za lepší než současný systém. „Benefit máme okamžitě k dispozici, proto nám to řešení přijde atraktivnější,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Upozornil, že podle současných pravidel je ve skutečnosti zvýšení důchodu jen nepatrné, v průměru o 80 korun měsíčně, a to jen tehdy, když o to pracující senior aktivně požádá. Částka se vyplácí zpětně za celý rok.

Také podle místopředsedy poslaneckého klubu STAN Viktora Vojtka povede změna k tomu, aby pracující senioři „byli zvýhodněni okamžitě“. Olga Richterová (Piráti) ji vnímá jako zdůraznění toho, že práce v důchodovém věku se seniorům „vyplatí a zůstane jim víc“.