Dřív do penze až o pět let by mohlo jít asi 120 tisíc lidí s náročnou profesí, oznámil Jurečka

ČTK, ag

1. 3. 2024 Aktualizováno před 33 m minutami | Zdroj: ČTK

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka o návrhu důchodové reformy (zdroj: ČT24)

Dřív do penze až o pět let by mohlo jít asi 120 tisíc lidí s náročnou profesí, kde je fyzická zátěž, silné vibrace, chlad či teplo, uvedl na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že na připravené novele reformy penzí spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví. Novela penzí počítá také například s pokračováním zvyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši dvaceti procent průměrné mzdy a s dalšími opatřeními.

„Rozšířili jsme okruh lidí, kteří mohou odejít do důchodu předčasně bez krácení. Patřit mezi ně budou všichni pracující z kategorie 4 a ti z kategorie 3, kteří jsou v práci vystaveni celkové fyzické zátěži, vibracím nebo zátěži teplem či chladem. Je jich přes 188 tisíc,“ uvedl také Jurečka a dodal, že na novele spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví. Princip je podle Jurečky postaven na konkrétních odpracovaných směnách.„Pokud takový člověk odpracuje 2200 směn, bude moci odejít do důchodu o 15 měsíců dříve. Když to zjednoduším, tak je to zhruba doba deseti let. Následně, pokud bude mít odpracováno 4400 směn, tak to bude 30 měsíců, tedy o 2,5 roku dříve a poté za každých 74 odpracovaných směn, to bude o jeden měsíc. Maximálně však doba šedesáti měsíců možný dřívější odchod,“ vysvětlil Jurečka a dodal, že souběh práce a výplaty důchodů je možný. V případě náročných profesí zmínil, že nelze také paušalizovat. „Protože vždy se to posuzuje na konkrétní danou pracovní pozici, ale bude to například výčet zdravotních sester se specializací, kde bylo vyhodnoceno, že je zde například fyzická zátěž, nebo osob, které pracují v osobní péči či v sociální oblasti,“ dodal a zmínil také příslušníky hasičského záchranného sboru i jiných jednotek, pracovníky v lesnictví, kováře, skláře nebo ty, kteří obsluhují důlní zařízení. „To je ukázka konkrétních profesí, u nichž na těch pracovištích je předpoklad, že tato rizika jsou,“ dodal.