Důchodový systém je neudržitelný, zní z vlády. Situaci má řešit reforma

Důchody se ze zákona valorizují, i to znamená pro státní kasu další výdaje. O 360 korun si od ledna k penzi přilepšila i Marie Menclíková, její důchod je teď mírně nad dvacetitisícovým průměrem. Utrácí hlavně za jídlo a položky související s bydlením – třeba energie, chce ale žít aktivně. „Nemám drahé kabelky, nemám drahé boty. Snažíme se ještě žít nějak kulturně, takže každý rok chodíme na koncerty,“ říká.

Díky odvodům na důchodové pojištění vybral stát v lednu přes 53 miliard korun, na výplatu penzí a jejich správu pak poslal víc než 61 miliard korun. „Rostou nám mzdy, stále ještě nešly ty nejsilnější populační ročníky do důchodu, přesto je už systém v takových deficitech,“ poznamenává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Výsledek ukazuje, že bez těch změn by byl systém neufinancovatelný a že by hrozilo, že by budoucí generace měly mimořádně nízké penze,“ tvrdí šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je důležitější dlouhodobá perspektiva. „Aby generace Husákových dětí a ještě mladších důchody ještě v nějaké výši v České republice dostávala,“ uvedl Rakušan.

Věk odchodu do důchodu se může zvýšit i po roce 2030

Koalice plánuje například další růst věku odchodu do penze i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových důchodů. Proti tomu se vyslovuje opozice. „Je potřeba na maximum podpořit prorodinnou politiku, je potřeba řešit zaměstnávání lidí, kteří jsou v exekucích,“ jmenovala místopředsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Recept na problematiku je podle předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové jednoduchý. „Podpora ekonomiky, růst nominálních mezd, které téměř nerostou – tím vám samozřejmě poroste i sociální pojištění,“ uvedla.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu oznámil, že se jeho vláda chce na důchodové reformě dohodnout se sněmovní opozicí. Pokud ale ke shodě nedojde, hodlá prosadit reformu díky hlasům koaličních poslanců, kteří mají v dolní komoře jasnou většinu. „Nikdo se nemůže postavit před dnešní mladé lidi, před generace, kterým je třeba méně než čtyřicet, a říct jim: ‚vy budete mít slušné penze‘. Nebudou, pokud neuděláme důchodovou reformu,“ hájil návrh.