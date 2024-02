Důchodový účet padá do rekordního minusu. Chystá se zpomalení růstu penzí

„Co v této chvíli mohu říct, je, že deficit se bude blížit jednomu procentu HDP, takže je zdaleka nejvyšší za posledních několik let. Loňský výsledek ukazuje, že beze změn by systém byl neufinancovatelný a že by hrozilo, že by budoucí generace měly mimořádně nízké penze,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Jedním z navrhovaných opatření je i pomalejší růst nově přiznávaných důchodů. V chystané reformě s ním počítá ministerstvo práce. Zavádět ho chce postupně. První, kdo to pocítí, budou lidé odcházející do penze v roce 2026. Změna se bude projevovat postupně do roku 2035, kdy se ustálí. Podle ministerstva má jít o zpomalení růstu budoucích penzí do dvou stovek ročně.