Ministerstvo práce navrhuje postupné zvyšování hranice pro odchod do důchodu, dosud byla 65 let

Vláda by v únoru mohla projednat návrh důchodové reformy. Pro Českou televizi to uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Součástí připravované legislativy je i prolomení dosavadní odchodové hranice do penze – nejpozději v pětašedesáti letech. Své připomínky však vyslovily opozice, odbory nebo i resort zdravotnictví.

Kolegyně Lenka Hodíková a Jana Beránková pracují v jednom z pražských domovů pro seniory. Jedna přes dvacet let, druhá čtvrtým rokem. Zdravotní sestře Beránkové bude letos čtyřicet a pracovat po 65. narozeninách by jí nevadilo, pokud by to byla její volba. „Nemyslím si ale, že zároveň bychom to měli udělat tak, že všichni musí,“ soudí o práci v důchodovém věku.

Naopak vrchní sestra Hodíková dosáhla důchodového věku před třemi roky, v práci zůstává. A dokud to bude zvládat, měnit nic nechce.

V rámci důchodové reformy navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí postupné posouvání věku odchodu do penze. Změny se začnou projevovat u lidí narozených po roce 1965. Spočítaný je zatím důchodový věk pro ty, kteří se narodili do roku 1972. U mužů a žen tohoto ročníku, které neměly více než 4 děti, je to 65 let a sedm měsíců. Pro mladší se má stanovovat v jejich padesáti.