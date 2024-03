Prezident chce najít prostor pro jednání vlády a opozice o reformě penzí. Sešel se s politiky ANO

Jurečka původně mluvil o tom, že vláda by mohla návrh důchodové novely projednávat koncem března. Do konce července by pak normu měla schválit sněmovna. Po ní by předlohu dostal k přijetí Senát a k podpisu prezident. Změny by měly začít postupně platit od ledna příštího roku.

„Absolutně žádná shoda s opozicí“

Schillerová míní, že by se o zásadních věcech mělo jednat a měla by se najít shoda, aby se po případné změně vlády po volbách neměnily. V minulých dnech avizovala, že pokud bude ANO znovu vládnout, bude zákony Fialovy vlády revidovat.

„Pan prezident přislíbil, a máme od něj svolení to tady říct, že se sejde s premiérem, že se pokusí zprostředkovat to, že by se sešli naši experti vzájemně nad daty, že se pokusí požádat, aby vláda zatím o této novele nejednala, protože v tuto chvíli není absolutně žádná shoda s opozicí, žádná veřejná diskuse, žádná komunikace vůči občanům, ani v tripartitě. Budeme očekávat, zda se takové setkání uskuteční a zda povede k cíli,“ sdělila Schillerová.

Jurečka několikrát zopakoval, že se s opozicí sešel. Podle ministra politici ANO poslední schůzky odmítli a dosud kromě kritiky nepřišli s jinými návrhy k zajištění udržitelnosti systému penzí.