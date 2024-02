Reformu penzí by mohla vláda projednávat za čtyři až pět týdnů, řekl Jurečka

Navrhovaný zákon s reformními změnami penzí by vláda mohla projednávat za čtyři či pět týdnů, řekl novinářům po svém středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že prezidentovu podporu důchodové reformy vnímá dlouhodobě. Šéf resortu práce je přesvědčen o tom, že se penzijní novela stihne přijmout a začne platit v plánovaných termínech, tedy část už od příštího roku. Prezident by měl příští týden o chystaných opatřeních debatovat se zástupci opozičního hnutí ANO.

Ministerstvo práce návrh zákona po vypořádání připomínek dokončuje. Ministr řekl, že novelu „v nejbližších dnech“ odešle vládě. Probere ji pak vládní legislativní rada. Kabinet by navrhovaný zákon mohl projednávat za čtyři až pět týdnů, upřesnil Jurečka. Podle něj by pak sněmovna mohla předlohu přijmout do konce července, poté by ji dostal Senát a po něm i k podpisu prezident. Kancelář prezidenta republiky k navrhované podobě žádné připomínky už dřív neměla.

Jurečka stejně jako v listopadu řekl, že se na středeční schůzce vedla debata třeba o zahrnutí doby úspěšně dokončeného doktorandského studia do náhradních dob pojištění a jeho započítání do penze. Poradci navrhovali jako systémovější mít doktorandské studium jako zaměstnání, z něhož by stát získal i odvody. Ministr o tom chce jednat se šéfy resortů školství a financí.

Pavel už před rokem krátce po svém zvolení ještě před nástupem do úřadu řekl, že by chtěl přispět k vysvětlování nutnosti provést důchodovou reformu. Mluvil o její nezbytnosti a o tom, že kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti důchodů do budoucna stačit nebudou.