Mění se demografie i zaměstnanost. Důchodovou reformu opravdu potřebujeme, říká Juchelka

„Potřebujeme změnit některé parametry důchodového systému, protože žijeme ve 21. století. A vidíme, že všechny státy se potýkají se snížením demografické křivky. Rodí se čím dál míň dětí, které jsou základem pro průběžný důchodový systém,“ prohlásil Juchelka.

Výdajová a příjmová stránka se tím samozřejmě podle poslance liší. „Ta výdajová, že máme čím dál více důchodců, a ta příjmová – jednak demografie a zaměstnanost jako taková. To znamená výše mezd, která ovlivňuje výši důchodového průběžného systému,“ upřesnil Juchelka.

Dále upozornil, že vyrovnaný důchodový účet nemá žádná vláda v Evropské unii. „Je to prostě průběžný systém, do kterého se lijí peníze a vypadávají podle toho, kolik máme důchodců. V těch parametrech můžeme jen velmi málo měnit a každý nesystémový krok přináší zdražení toho systému,“ uvedl.

Deficit důchodové systému je nyní 73 miliard korun. „Nesmíme dělat nesystémové zásahy. Já panu ministrovi občas vyčítám, že je dělá a navíc s námi o tom vůbec nekomunikuje. Nebere v potaz naše pozměňovací návrhy. Pokud nebude nějaká analýza všech těch dopadů – a ona skutečně není –, protože se dělají ad hoc kroky typu změny valorizace...,“ domnívá se Juchelka.

Odchody do důchodu pro náročné profese

Zaměstnavatelé a odbory se zatím nedohodli na penzích pro náročné profese. „Mám prostě problém s tím, že pořád nevíme, kterých profesí se to bude týkat. Informace jsou, že jedna třetina, to znamená 120 tisíc lidí, skutečně bude odcházet bez jakékoliv penalizace do předčasných důchodů díky těm náročným profesím. Ale co ty další dvě třetiny, a kdo z toho vypadne? Nám to pořád není schopen ministr říct, i když to uvedl jako velkou bombastickou věc,“ poznamenal Juchelka.

Podle jeho názoru je důležité mít analýzy, které ukážou, co předčané důchody pro náročné profese udělají s pracovním trhem v České republice. „Není to tak jednoduché, že z toho vypadnou třísměnné provozy nebo zdravotníci,“ dodal opoziční poslanec.