Počasí komplikuje dopravu ve středních Čechách, sněžit má na většině území

Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Cestáři vzhledem k počasí nasadili téměř 120 sypačů, informoval Josef Holek ze středočeské správy a údržby silnic. „Předpokládáme, že sněžit bude celé dopoledne. Jsme tedy připraveni operativně nasadit veškerou techniku. Ošetřené silniční úseky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ uvedl Holek. Na Kladensku je aktuálně nasazeno 38 sypačů, na Benešovsku 46 sypačů, na Kutnohorsku třicet.
Policie ve Středočeském kraji před 07:00 zatím neevidovala vyšší množství dopravních nehod, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Na Rakovnicku je uzavřená silnice 27 kvůli vyprošťování havarované cisterny. Nehoda se stala před 03:30. „Bude prováděno vyproštění cisterny, která převáží pohonné hmoty a následně i úklid komunikace, předpoklad uzavření komunikace je na 24 hodin,“ řekla Suchánková. Pro osobní i nákladní dopravu jsou podle ní stanoveny objízdné trasy.
Sníh komplikuje dopravu i jinde v Česku. Na výše položených silnicích v Pardubickém kraji leží většinou již rozbředlý sníh, místy tvoří i uježděnou vrstvu. Lokálně se vyskytuje náledí, všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Vyježděný sníh pokrývá komunikace také v Plzeňském kraji, kde došlo k několika nehodám. Problémy mají nákladní auta a autobusy.
Na jihu Čech a západě Moravy platí výstraha
„Dnešek bude téměř na celém území doprovázet sněžení, na jihovýchodě a jihu Moravy budou srážky ráno a dopoledne dešťové. Na většině území se bude postupně tvořit sněhová pokrývka,“ uvedli meteorologové na síti X. Může napadnout od pěti do deseti cm nového, většinou mokrého sněhu. Odpoledne a večer bude sněžení od jihozápadu pozvolna ustávat.
Komplikace v dopravě podle meteorologů lze očekávat nejen v jižní polovině Čech a na západě Moravy, kde je v platnosti výstraha. Teploty budou po celý den zůstávat v blízkosti nuly.
V pátek bude převažovat velká oblačnost, na jihozápadě Čech se přechodně může objevit i polojasná obloha. V severovýchodní polovině území se místy vyskytne slabé občasné sněžení, jinde podle meteorologů jen výjimečně. „Po ranních teplotách kolem minus dvou stupňů Celsia vystoupí přes den teploty na minus jeden až tři stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
O víkendu bude oblačno až zataženo, v neděli postupně zejména na severovýchodě místy polojasno. V sobotu se nejvyšší denní teploty budou pohybovat od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia a v neděli od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem minus čtyř stupňů. V následujícím týdnu se pak začne postupně oteplovat.