Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.
„Je to převážně nafta a zhruba patnáct set litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže,“ informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.
Nehoda se stala ve 03:23. Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.