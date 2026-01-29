Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Rakovnicku u obce Žďár brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.

„Je to převážně nafta a zhruba patnáct set litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže,“ informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.

Nehoda se stala ve 03:23. Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.

Aktuálně z rubriky Regiony

Počasí komplikuje dopravu, sněžit má na většině území

Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:15Aktualizovánopřed 34 mminutami

Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů

Kraje půjčují sociálním službám stovky milionů korun, aby jim na začátku roku nechyběly peníze především na mzdy. Peníze od státu přicházejí se zpožděním každý rok, letos je ale situace složitější kvůli rozpočtovému provizoriu. Při větším výpadku financování by mohlo hrozit omezení nebo dokonce ukončení provozu některých služeb. Organizace budou muset peníze vrátit do konce června, kdy už by mělo být jejich financování jasné.
před 59 mminutami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) dopoledne sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

České Budějovice nainstalují kvůli jízdě řidičů na červenou kamery

Frekventovanou křižovatkou u výstaviště v Českých Budějovicích projedou proti pravidlům denně stovky aut. Ačkoli na ní nedochází k tolika nehodám, následky srážek by mohly být fatální. Budějovická radnice proto chce spustit kamerový systém, který umožní řidiče za prohřešky pokutovat. Bude mít automatickou detekci průjezdu na červenou a vyjít by měl na zhruba 3,5 milionu korun. Radnice plánuje spustit kamery na této křižovatce na konci léta. Řidičům to oznámí předem. Za přestupek dostanou šest trestných bodů, ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
před 14 hhodinami

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Ondřeje Baránka (pozastavené členství v ANO), který je obviněný v kauze městských bytů. Pro bylo 29 z 42 přítomných zastupitelů. Novou primátorkou se stala dosavadní radní Iveta Kočí Palkovská (ANO). Někdejší primátor a nynější moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) se stal novým radním.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Virtuální tržiště propojuje školní jídelny s místními farmáři

V Královéhradeckém kraji už rok funguje virtuální tržiště, které propojuje regionální zemědělce a potravináře s místními školními jídelnami. Kraj se jeho prostřednictvím snaží dostat dětem na talíř co nejvíce regionálních a kvalitních potravin. Podle novely vyhlášky o školním stravování by měly jídelny od 1. září 2026 povinně využívat minimálně dvě procenta biopotravin a deset procent ovoce a zeleniny by mělo být sezonních.
před 22 hhodinami
