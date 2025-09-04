Hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí skončilo v letošním prvním pololetí s přebytkem 64,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským rokem se přebytek snížil o 21,8 procenta, přesto je druhý nejvyšší od vzniku Česka. Informovalo o tom ministerstvo financí. Zároveň uvedlo, že vzhledem k dlouhodobě přebytkovému hospodaření obcí a schodkovému hospodaření státu by považovalo za vhodné změnit rozpočtové určení daní.
Obce a kraje měly v pololetí přebytek 64,6 miliardy korun
Objem úspor samospráv na bankovních účtech činil na konci června 560 miliard korun a v nadcházejících deseti letech by měl vzrůst na bilion korun, uvedlo ministerstvo financí. „V nejbližší době je tak naprosto nezbytné novelizovat zákon o rozpočtovém určení daní, aby se tento nepříznivý trend zastavil, jelikož pro stát je extrémně nehospodárné, když jedna část veřejných rozpočtů (stát) financuje mandatorní výdaje dluhem, zatímco druhá část (územní samosprávné celky) generuje extrémní přebytky,“ dodal resort.
Příjmy samospráv v prvním pololetí činily 470,1 miliardy korun, meziročně vzrostly o 2,5 procenta. Rostly přitom daňové příjmy obcí a krajů, zatímco nedaňové se snížily. Tento pokles byl dán loňskou výplatou pohledávek samospráv za zkrachovalou Sberbank CZ. Celkové výdaje obcí a krajů v prvním pololetí byly 405,5 miliardy korun, meziročně vzrostly o 7,8 procenta.
Výdaje rostly krajům i obcím
Obce v pololetí hospodařily s přebytkem 28,9 miliardy korun. Jejich příjmy se meziročně zvýšily o tři procenta na 259,8 miliardy korun, zejména díky vyššímu inkasu daně z příjmu fyzických osob a daně z přidané hodnoty (DPH).
Výdaje se meziročně zvýšily o 9,9 procenta na 230,8 miliardy korun, a to zejména v souvislosti se zvýšením platů zaměstnanců v místní správě. Meziročně se také zvýšily investice, kdy kapitálové výdaje vzrostly o 19,1 procenta na 54,9 miliardy korun, především kvůli větší výstavbě sportovních zařízení.
Kraje měly v pololetí přebytek hospodaření 35 miliard korun. Jejich příjmy dosáhly 216,2 miliardy korun a meziročně se snížily o 2,1 procenta vlivem loňské výplaty pohledávek za Sberbank CZ. Výdaje krajů meziročně vzrostly o 4,9 procenta na 181,2 miliardy korun. Kapitálové výdaje rostly o 5,1 procenta na 15,1 miliardy korun, a to zejména kvůli zvýšení investic do muzeí a galerií.