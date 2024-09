O podporu na dostupné bydlení bude možné žádat v říjnu

Žádosti na dotovanou výstavbu obecního nájemního bydlení s cenově dostupným nájemným bude možné začít podávat začátkem října letošního roku. Výzva bude vyhlášená v průběhu září. Na program dostupného bydlení je pro letošní rok vyčleněno v rozpočtu 2,5 miliardy korun, do roku 2026 by mělo jít celkem o sedm miliard korun, řekl ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI) Daniel Ryšávka.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) chce přitom do rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj na rok 2025 na výstavbu dostupného bydlení přidat dalších sedm miliard korun.

Podpora na dostupné bydlení ze SFPI má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze okamžitě použít maximálně na čtyřicet procent nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro Česko snížený až o tři procentní body může být až do šedesáti pěti procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až devadesát procent investice. Splatnost je do třiceti let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni mohou právnické osoby a územní samosprávné celky.

„Program se týká jak výstavby a rekonstrukcí, tak pro územní samosprávné celky je zde možnost i nákupu. Je zde tedy spolupráce se soukromými investory a developery, kteří buď už projekty mají, nebo jsou bytové domy hotové a města a obce je mohou nakupovat,“ řekl Ryšávka.