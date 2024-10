NKÚ: V Česku je málo center duševního zdraví, chybí i personál

V Česku je málo center duševního zdraví, chybí dostatečný počet zdravotnických specialistů a není zajištěno ani udržitelné financování sociální péče v centrech, vyplývá z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který kontroloval evropské dotace určené právě na vznik a pilotní provoz těchto center v tuzemsku. Z plánované stovky center byla koncem loňského roku v provozu necelá třetina, upozornili kontroloři. Prověřovali ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Resorty se ohradily, že kontrolováno bylo období let 2019 až 2022. Od té doby podle nich nastaly zásadní posuny.

Obě ministerstva podle kontrolorů nesplnila řadu úkolů uložených vládou a neučinila všechny potřebné kroky ke stabilnímu ukotvení a rozvoji sítě center duševního zdraví. „Nedostatek odborného personálu, nezajištění udržitelného financování sociální péče v centrech a nedostatky v právních předpisech ohrožují provoz již existujících center a působí jako vážná překážka pro vznik nových,“ konstatoval NKÚ.

Kontrola ukázala, že ačkoliv peníze byly vynaloženy účelně, nebyl splněn cíl vybudovat do roku 2023 síť sta center duševního zdraví. Díky dotaci ve výši 407 milionů korun vzniklo center devětadvacet. Podle NKÚ není vznik sítě stovky zařízení, která by pokryla celé území Česka, reálný ani v posunutém termínu do roku 2030.

Pro vznik nových center, ale i celkově v oblasti péče o duševní zdraví, chybí stále více než polovina potřebných specialistů, zejména psychiatrů a psychiatrických sester. Ministerstvo zdravotnictví podle NKÚ nečinilo v této věci dostatečné kroky. Například v letech 2021 a 2023 vůbec nepodpořilo dotacemi na rezidenční místa specializační vzdělávání lékařů.

„Ministerstvo zdravotnictví bere zprávu NKÚ na vědomí. Nutno dodat, že kontrolovaný časový úsek se týká období 2019 až 2022, tedy převážně minulé vlády. Otázku zajištění personálu vnímáme a aktivně ji řešíme,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Jakob. Zmínil, že pro letošní rok bylo vypsáno padesát rezidenčních míst pro podporu vzdělávání zdravotnických profesionálů v oblasti duševního zdraví.