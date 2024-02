Přibývá mladých, kteří mají kvůli duševní chorobě invalidní důchod

Přibývá mladých lidí, kteří mají invalidní důchod kvůli duševní chorobě. Jen ve věku do devatenácti let jich loni pobíralo dávku přes třináct set. Stále častěji kvůli úzkostným poruchám i těžkým depresím. Podle specialistů může být důvodem mimo jiné špatná dostupnost včasné péče.

Podle Lucie by měli lidé, kteří pociťují tyto problémy, situaci řešit včas. „Pak by se to mohlo dostat do horší fáze, což v mém případě byly sebevražedné sklony,“ podotýká.

Její slova potvrzují odborníci. Ti sledují nárůst mladistvých v invalidním důchodu i ve třetím stupni. „Pokud intervence přijde včas a přijde komplexně odborně, tak riziko, že onemocnění bude mít těžký nebo chronický průběh až s invaliditou, se výrazně snižuje,“ dodává předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie Tomáš Havelka.



V Centru duševního zdraví v Brandýse odborníci pomáhají lidem do práce i školy. A to už od šestnácti let. Obrátit se na ně mohou i sami zaměstnavatelé. Podle pracovní konzultantky IPS Terezy Havrdové je klíčová motivace, což je základ metody, která se jí za třináct let osvědčila. „Jakmile klient přijde, že má zájem o práci, chce pracovat, ví čemu by se věnoval rád, tak je velká šance, že se nám podaří najít zaměstnání, které ho bude bavit,“ podotýká konzultantka.