Nestarali jsme se dost o svoji bezpečnost, řekl Fiala. Evropa podle něj musí v obraně více spolupracovat

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje fakt, že je Česko již 25 let členem Severoatlantické aliance, za obrovský úspěch. Podotýká však, že nejen Česká republika, ale celá Evropa by měla dělat pro svoji obranu více. Mimo jiné také zmínil, že není příznivcem povinné vojenské služby nebo vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, která čelí agresi Ruska. Premiér byl hostem Událostí, komentářů Speciál.

„Stejně jako řada dalších evropských států jsme se v poslední době dost nestarali o naši bezpečnost a obranyschopnost. Třeba Česká republika nedávala dvě procenta HDP do obrany,“ prohlásil Fiala. Dodal, že Česko by mělo do obrany investovat především kvůli sobě, ne jen proto, že to požadují spojenci v NATO. Zdůraznil, že Česko je v současnosti aktivní člen Aliance. „Velíme bojovému uskupení na Slovensku, jsme aktivní v Pobaltí a třeba teď jsme jednou ze zemí, která stojí v čele úsilí na podporu Ukrajiny,“ vyjmenoval přínosy Česka Alianci.

„NATO nám garantuje naši bezpečnost, NATO je zárukou naší obranyschopnosti a NATO také znamená (...) prostor stability,“ zmínil naopak přínosy členství v Alianci. Stabilita má příznivý vliv nejen na bezpečnost, ale i na ekonomiku, dodal.

Mnoho lidí nyní smysl Aliance chápe po útoku Ruska na Ukrajinu, řekl Fiala. V tomto světle odsoudil slova a kroky některých slovenských vládních představitelů v čele se současným premiérem Robertem Ficem ohledně Ukrajiny. „To je něco, s čím nemůžu souhlasit, a dávám to slovenským přátelům přátelsky, ale kriticky najevo,“ uvedl. Podle něj je v sázce i mezinárodní řád. „Ta politika je taková, že nepřispívá k posílení jednoty a jasného postoje evropských států a svým způsobem může napomáhat zájmům Vladimira Putina,“ je přesvědčen Fiala. Za nebezpečné a nemožné má pokusy relativizovat to, co je jasné, například to, kdo je agresor a kdo zabíjí na Ukrajině civilisty.