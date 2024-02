Není cílem porazit Rusko, ale dostat ho z Ukrajiny, řekl Pavel před zaplněným Staroměstským náměstím v Praze

Tisíce lidí se shromáždily v Praze na Staroměstském náměstí při akci na podporu ukrajinského boje proti ruské agresi. Část přišla v průvodu z náměstí Kinských přes Karlův most. Shromáždění zahájil prezident Petr Pavel, ohlášený je videopozdrav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželky Oleny. Lidé na náměstí mají vlajky Ukrajiny, EU a NATO a transparenty na podporu napadené země. Na náměstí Borise Němcova, kde sídlí ruské velvyslanectví, proběhl koncert Noise for Ukraine. Další akce jsou v regionech, všechny se konají v den druhého výročí otevřeného vpádu ruské armády na Ukrajinu.

Lidé, kteří přišli na náměstí Kinských, si na transparenty napsali hesla jako „Zastavte Putina, zastavte válku“, „Rusko mučí a zabíjí“ nebo „Více zbraní pro Ukrajinu“. Krátce po 15:00 průvod vyrazil na svou trasu za skandování hesla „Stand with the Ukraine“ (Stůjte za Ukrajinou!).

Trasa pochodu od pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, který je pro Ukrajince symbolem svobody a samostatnosti, vedl kolem pomníku obětem komunismu na Újezdě přes Karlův most.

Postupně se průvod protáhl až na stovky metrů. Zatímco čelo průvodu za skandování hesla „Russia is the terorist state“ (Rusko je teroristický stát), Sláva Ukrajině, hrdinům sláva a Ať žije Česko procházelo po Karlově mostě, konec zasahoval do parku Kampa.