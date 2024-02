Ukrajina se drží lépe, než svět očekával, říká analytik Bříza. Morálku armády a západní pomoc označuje za klíčové

„Druhý rok byl krvavý. Ruská strana ke konci loňského roku evidovala tři sta tisíc obětí, tedy mrtvých a zraněných. Spojené státy měly za dvacet let konfliktu ve Vietnamu 58 tisíc mrtvých, ta čísla jsou v tuto chvíli nesrovnatelná. Ukrajina neprohrává, není to pravda. Ani jedna ze stran nemá převahu,“ podotkl Bříza.

Uvedl, že si nemyslí, že by se konflikt na Ukrajině vyvíjel ve prospěch ruského vládce Vladimira Putina, protože Moskva musí se Severní Koreou vyjednávat o dodávkách zbraní či munice. „Na první pohled se může zdát, že situace jde ve prospěch Putina. Ale co to je za úspěch, že se musí scházet v Pchjongjangu s vůdcem jednoho z nejzaostalejších národů světa a chtít od něj munici? To není úspěch, takto se na to musíme dívat,“ řekl vojenský analytik.

Situaci na bojové frontě označil za relativně stabilní. Ukrajinská protiofenziva, kterou Kyjev spustil v roce 2023, se podle Břízy nesetkala s „katastrofickým neúspěchem“. „Pád Avdijivky je v Rusku prezentován jako vítězství, ale to místo žádný význam nemá. Je zničené. Nemůžete ho využít jako logistický nebo vojenský uzel,“ doplnil Bříza.

Ukrajinští vojáci se cítí zrazeni, myslí si Heřmánek

Pro místopředsedu organizace Team 4 Ukraine Jana Heřmánka byl loňský rok konfliktu intenzivní, jelikož jeho uskupení v zemi uskutečňovalo více projektů a vídalo se s vojáky na frontě.

„Viděli jsme, jak jsou vyčerpaní. Motivace každého vojáka, který je dlouho ve válečném konfliktu, se snižuje. Někteří jsou devět měsíců na frontové linii, poté se stahují zpět a pak zase jdou,“ popsal Heřmánek.

Ukrajinští vojáci podle něho „nevidí“ deklarovanou pomoc ve formě vojenských dodávek ze západních zemí. „Svým způsobem se cítí zrazeni z toho, jak tu mluvíme, že chceme pomáhat. Ta vůle ale není vidět fyzicky. Je to málo. Na to jak jsme silní, tak je to málo a čekali mnohem více. Proto šli do protiofenzivy, jelikož čekali, že něco dostanou, a my jsme jim to nedali,“ vysvětlil Heřmánek.