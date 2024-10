Lipavský: Ruská agrese otevřela Pandořinu skříňku válčení

Svět je nebezpečné místo, protože se otevřela Pandořina skříňka válčení, pronesl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v Interview ČT24. V jeho průběhu Írán odpálil rakety směrem k Izraeli. „Takový útok je nutné jednoznačně odsoudit, nemá žádné ospravedlnění. Je to akt agrese a Izrael má právo se bránit,“ řekl Lipavský. V případě, že situace bude mít dopad na bezpečnost českých občanů v regionu, je ministerstvo připravené vydat varování. V Interview ČT24 Lipavský promluvil i o aktuálních změnách ve vládě.

„Ta situace je velmi nepřehledná. Podle obrázků zatím můžu těžko soudit, jaký je cíl raket,“ přiznal. „U minulého útoku dobře zafungovala protiletecká obrana Izraele, z několika stovek raket doletěly jen malé počty. Nevíme, jaké dopady budou nyní, ale každopádně to je projev vážné eskalace,“ upozornil.

Podle Lipavského je svět nebezpečné místo, protože se otevřela „Pandořina skříňka válčení“. „Někdy ve svých projevech mluvím o tom, že procházíme obdobím globální konfrontace. Kdybych měl určit jeden moment, který to rozpoutal, je to den ruského útoku na Kyjev, který rozpoutal invazi na Ukrajinu,“ uvedl.

„Jeden analytik pronesl větu, která mi přišla docela trefná – Írán je připraven bojovat proti Izraeli do posledního Araba. V krátkosti řečeno, Írán má mnoho hráčů, které na Blízkém východě nasazuje – jedním z nich je Hizballáh, který ostřeluje sever Izraele. Cílem Izraele je toto ostřelování zastavit, za tímto účelem je teď pozemní operace do Libanonu ,“ řekl Lipavský.

„Situaci jsme s prezidentem krátce a neformálně okomentovali a nastínili si možné další kroky, ale řádná jednání jsem chtěl nechat až po návratu do Prahy,“ informoval ministr. V úterý byl Lipavský připraven premiérovi Petru Fialovi (ODS) podat demisi, až na jednání s ním se dozvěděl, že na pozici ministra bude pokračovat. „Počítal jsem s tím, že má práce s tímto skončí,“ uvedl.

„Důležité je, že se za mou práci postavili čtyři předsedové vládních stran, což mi dává určitou legitimitu nebo oporu v tom, abych pokračoval jako ministr zahraničních věcí,“ vyjádřil se Lipavský.

„Mé pohledy se s Pirátskou stranou již delší dobu vzdalovaly“

Konec Lipavského v Pirátské straně nebyla otázka domluvy, ale jeho okamžitá reakce na úterní události. „To, co zaznívalo na pirátské tiskové konferenci, bych asi nebyl schopen podepsat. Neříkám, že vše tam bylo špatně, ale celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který já už nejsem schopný hájit,“ řekl Lipavský pro ČT minulý týden.

„Nevztahoval bych to k nějakému konkrétnímu výroku, šlo spíše o emoci, která se s tím váže. Respektuji, že se strana rozhodla jít do opozice, já to vidím jinak. Moje pohledy se s Pirátskou stranou již delší dobu vzdalovaly, snažil jsem se ji i proměnit. Když se názory takto rozejdou, je potřeba udělat tento nepříjemný krok.“