Králíček a Pekarová Adamová debatovali o situaci na Slovensku po atentátu a poučení pro Česko

Schůzka slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a jejího zvoleného nástupce Petera Pellegriniho se zástupci parlamentních stran v úterý nebude. Jednání mělo uklidnit situaci ve společnosti po atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer). Dvě ze tří vládních stran – Smer a SNS – se však k jednání stavěly odmítavě. Podle člena sněmovního výboru pro bezpečnost Roberta Králíčka (ANO) je potřeba v tamní politice zklidnit emoce. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová upozornila na to, že do politiky patří souboj názorů a argumentů, měl by se však vést s respektem. O problémech slovenské politiky diskutovali v pořadu Události, komentáře.