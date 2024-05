Vyhrocená kampaň musí jít na Slovensku stranou, míní Michálek. Nic podobného se nesmí opakovat, zdůraznila Válková

před 19 m minutami

UK: Michálek, Balík a Válková o situaci na Slovensku (zdroj: ČT24)

Situace na Slovensku je vážná a tamní politici by měli zasednou k jednomu stolu, domnívá se předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) je optimistická a věří, že i díky projevům současné prezidentky a jejího nástupce po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica dojde ve společnosti nakonec k uklidnění. Oba se v Událostech, komentářích shodli, že je důležité zabránit podněcování nenávisti mezi lidmi platnou legislativou.

„Nedovedu si představit nic horšího, než když se střílejí nebo pokouší se zastřelit premiéři. Je důležité zabránit tomu, aby se něco podobného neopakovalo. Máme dvě cesty. Jedna jsou prostředky právního státu, druhá omezování svobody slova, zákaz shromažďování. Já myslím, že v nejbližších dnech ukáže Slovensko, jakou cestou se bude ubírat a která bude prioritní,“ uvedla Válková. Dodala, že se samozřejmě musí tato událost potrestat. „To je jasný politický teroristický čin,“ poznamenala. Michálek doufá, že nyní budou jakákoliv vyjádření slovenských politiků obezřetná a že si uvědomí vážnost situace. „Nechci hodnotit kolegy na Slovensku. Za nás vždycky v České republice jsem se snažil, leckdy se to dařilo, někdy méně, že když prezident republiky vstoupil do snahy zprostředkovat nějaký dialog, tak historicky to strany braly vážně a snažily se udělat, co každá z nich může udělat, aby se situace uklidnila. Víme, že v oblasti důchodové reformy jsme taky měli nějaké trable, takže určitě tady nejsme od toho, abychom mistrovali situaci na Slovensku, která je velmi tíživá a těžko představitelná,“ zhodnotil. Podle něj je nyní nutné, aby slovenští politici našli klid a odvahu dát na chvilku vyhrocenou politickou kampaň stranou a sedli k jednomu stolu. Doufá také, že i média přispějí k tomu, aby se situace v zemi stabilizovala.

Zabrání politickému násilí lepší zákony? Podle emeritního soudce Ústavního soudu Stanislava Balíka existuje po takových událostech mylná představa o tom, že se musí změnit legislativa, která podobným incidentům do budoucna zabrání. „Pokud jde o naši nebo slovenskou platnou právní úpravu, tak si myslím, že stačí na to, aby se provedly sankční kroky vůči pachatelům těch pokusů o vraždu a teroristických útoků. Ale také aby se přiměřeným způsobem při zachování svobody slova zasáhlo proti těm, kteří šíří nenávist,“ upozornil. Svoboda projevu podle Michálka není bezbřehá. Upozornil zároveň na vyvolání nenávisti ve společnosti už v minulosti. „Ponaučení z totalitních režimů je takové, že nemůžeme čekat, až se stane něco opravdu špatného, až se začnou zavírat nebo vraždit lidi. Ale že v případě, že někdo vyvolává nenávist, ať už je to poštvávání lidí proti nějakým náboženstvím nebo podobně, tak už taková situace je nestandardní a má se řešit,“ varoval předseda pirátských poslanců. Souhlasí s tím, že nejde jen o právo, ale také o atmosféru ve společnosti, slušnost a kulturu. Domnívá se, že by politici měli jít příkladem.

Podle Válkové je určitě na místě znát trestněprávní limity. Je přesvědčená o tom, že autocenzura je velmi důležitá a souhlasí s tím, že by vnější cenzura v demokratickém právním státě neměla existovat. Dezinformace, lži, manipulace Balík míní, že mnohdy je třeba začít odshora a poněkud zkultivovat poltickou scénu. „Aby se neděly excesy typu perou se u řečnického pultíku, nadávky... a druhá věc je možnost, jak to utlumit v rámci médií,“ nastínil. Jako příklad uvedl situaci, která nastala v Česku po prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Média si podle něj po prvotním šoku uvědomila, že je třeba podávat o této tragické události informace, ale tak, aby nešířila strach nebo nepodněcovala k nenávisti. „A to by mohla být ta autocenzura,“ poznamenal soudce.