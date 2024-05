Slovenská policie vyšetřuje čtyřicítku případů šíření nenávisti na sociálních sítích, řekl ministr vnitra

Žalobce v pátek podal návrh na vazební stíhání útočníka. Soudce Specializovaného trestního soudu vyslechne obviněného v sobotu dopoledne. Soud sídlící ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy projednává mimo jiné nejzávažnější kriminální případy včetně úkladných vražd.

Podle médií právě z pokusu o tento zločin policie – v případu atentátu na Fica – obvinila 71letého muže. Za to mu v případě prokázání viny hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Žalobce podle soudu návrh na vazbu zdůvodnil tím, že obviněný by na svobodě mohl pokračovat v trestné činnosti nebo uprchnout.