Fico zůstává na jednotce intenzivní péče, informovala vláda

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) zůstává hospitalizován na jednotce intenzivní péče, uvedl úřad slovenské vlády, další informace ale neposkytl. Nemocnice v Banské Bystrici, kde je Fico od středečního atentátu a kde podstoupil pětihodinovou operaci, by měla o jeho stavu vydat prohlášení během pátečního odpoledne. O dalším postupu v léčbě a případném převozu Fica do Bratislavy rozhodne lékařské konzilium v pondělí.

Fico si všechno pamatuje, říká Pellegrini

Pellegrini v pátek televizi TA3 řekl, že Fico si útok pamatuje a že po atentátu byl při vědomí. „Byl naprosto překvapen, jak se to mohlo stát, jak rychle se to semlelo. Nemá ani nějaký šok, kdy tělo někdy obranně vymaže část špatné události,“ uvedl Pellegrini.

„(Pamatuje si), jak mu byla poskytnuta prvotní péče, jak byl převezen do Handlové, vrtulníkem do Banské Bystrice, jak se o něj staraly lékařské týmy na urgentním příjmu. Až když šel na operační sál, uspali ho. Do té doby byl při vědomí,“ upřesnil Pellegrini pro TA3.

„Musím říct, že to bylo velmi emotivní. Pana premiéra znám přes dvacet let a něco jiného je setkávat se s ním v pracovním životě, něco jiného je slyšet, že se něco stalo, a něco jiného je vidět jej pak na vlastní oči na jednotce intenzivní péče. Pár minut jsem s ním mluvil. Byl to velmi lidský rozhovor. Držím mu place, protože teprve přichází ta hlavní část. Lékaři odvedli špičkovou práci, ale teď je řada na panu premiérovi, aby ty následující hodiny a dny zvládl. Jeho stav je dál velmi vážný,“ dodal.