Fico už podle vicepremiéra není v ohrožení života

Po atentátu převezli premiéra do nemocnice v Handlové. Podle informací z Ficova facebookového profilu jej pak vrtulník transportoval do nemocnice v Banské Bystrici, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

Fico v nemocnici v Banské Bystrici podstoupil mnohahodinovou operaci, asi hodinu před půlnocí ze středy na čtvrtek Taraba řekl, že zákrok dopadl dobře a šéf vlády není v ohrožení života. „Pokud vím, operace proběhla dobře – a myslím si, že nakonec přežije. V tuto chvíli není v ohrožení života,“ řekl ke stavu Fica. „Byl těžce zraněn, jeden projektil zasáhl břicho, druhý zasáhl kloub,“ dodal ministr. Lékaři však zprávu zatím nepotvrdili.