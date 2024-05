Danko obvinil ze střelby na Fica novináře. Nestupňujte napětí, vyzývá Šimečka

Slovenský poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha, stejně tak jako Andrej Danko, se opřel do médií i do opozice. „Chci vyjádřit těžké znechucení nad tím, co jste tu páchali za poslední roky, vy liberální média a politická opozice. Jakou nenávist jste vůči Robertu Ficovi šířili. Stavěli jste mu šibenice,“ prohlásil na tiskové konferenci.