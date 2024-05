Ficova ochranka se dopustila chyb, zhodnotili experti

Střelba i následný zásah příslušníků bezpečnostních složek proti možnému pachateli se odehrály během několika okamžiků, stejně jako odjezd auta s premiérem do nemocnice. Na místě v tu chvíli byli policisté i členové ochranky Roberta Fica.

Vteřiny spáchání atentátu zachytila některá slovenská média. Robert Fico na záběrech přichází ke svým příznivcům a podává si s nimi ruku. Mezi lidmi a slovenským premiérem je v tu chvíli jen kovová zábrana, vedle něj stojí několik jeho ochránců. Pak zazní pět výstřelů.

Bezpečností složky se okamžitě vrhají po útočníkovi. Slovenský premiér leží na zemi, zvedají ho dva členové ochranky a nesou ho k autu, na zadní sedadlo. Na místo přibíhají další lidé v oblecích. Jedna z fotografií zachytila celkem deset mužů, pravděpodobně z bezpečnostní služby. Někteří z nich nasedli do vozidla ke zraněnému premiérovi, to zhruba během deseti vteřin odjelo do nemocnice.