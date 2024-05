Je třeba zklidnit, apelují čeští politici na sebereflexi po atentátu na Fica

před 13 m minutami

Události, komentáře: Atentát na slovenského premiéra Fica (zdroj: ČT24)

Situace na Slovensku je po atentátu na premiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica rozjitřená. Přestože jsou emocionální reakce politiků pochopitelné, je nyní nutné přispět ke zklidnění, shodli se v Událostech, komentářích vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO), předseda poslaneckého výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS) a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD).

Rakušan uvedl, že jej o situaci na Slovensku průběžně informuje český velvyslanec. Slovenskému ministrovi vnitra Matúši Šutaj Eštokovi nabídl „jakoukoliv součinnost, kdyby byla od české strany v tuto chvíli potřeba,“ což se podle něj může týkat i tajných služeb. Spekulace o ideovém zařazení útočníka, které se objevují ve veřejném prostoru, podle Rakušana „nepomáhají“. Politici napříč Evropou by se měli postavit vůči slovníku, který kriminalizuje politické oponenty a používá výrazy jako „vlastizrádce, okradli jste, zradili a podobně“.

„Nedávejme tomu žádnou politickou nálepku – nalevo, napravo, kdo je v opozici, kdo je ve vládě v té či oné zemi. Měli bychom všichni v tuto chvíli projít nějakou mírou sebereflexe,“ řekl. Poznamenal, že debata se často pohybuje za hranou. „Myslím, že bychom neměli společnosti vysílat signál, že jsme nesmiřitelní nepřátelé,“ doplnil. Přes opatření, která zajišťují ochranu ústavních činitelů, podle Rakušana nikdy nelze vyloučit přítomnost „psychopatického jedince“. Postup bezpečnostních složek odmítl v Handlové odmítl hodnotit. Česká policie podle něj některá preventivní bezpečnostní opatření přijímá, ujistil však, že žádná souvislost útoku s Českem známá není.

Žáček se obává omezení občanských svobod na Slovensku Koten s odkazem na údajná videa útočníka po atentátu, která se objevila na sociálních sítích, uvedl, že domnělý nesouhlas útočníka s politikou vlády „není důvod pro to, aby postřelil premiéra“. Žáček se nad únikem těchto videí, která podle něj zřejmě pocházejí od policie, pozastavil. „Je to proti profesionální policejní etice,“ řekl. „Když nevíme profil toho člověka, když neznáme, čím byl motivován, tak je to prostě podivné (...) Trošku se obávám, co to bude znamenat. Jak bude Ficova vláda reagovat a jestli to není naznačení toho, že by se třeba dočasně ukrojily nějaké občanské svobody,“ uvedl.

Koten se neobává, že by slovenská vláda situaci využila k upevnění moci. „Nakonec si myslím, že emoce opadnou a bude se to řešit s chladnou hlavou,“ pronesl. Nediví se však emocionálním výrokům některých politiků, kteří v rozbouřené situaci nejsou schopni „udržet nervy pod kontrolou“. Podle Havlíčka je zachování chladné hlavy nutností. „Zodpovědný politik by se měl projevit tím, že v takovýchto situacích dokáže emoce zklidnit, nikoliv, že je bude jitřit,“ je přesvědčen. Očekává, že se během několika dní situace zklidní. „Nepochybně se to vyšetří a bude se moci ukázat i na to, co bylo ve společnosti špatně, co se možná mělo udělat jinak,“ řekl.