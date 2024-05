Amatérismus, hodnotí odborníci chování Ficovy ochranky

Pět vteřin před střelbou se nacházelo v blízkosti Fica pět členů ochranné služby. Další nejméně dva byli mezi lidmi za zábranou a kolem pak desítky policistů v uniformě. Lidi ale nikdo nezkontroloval. „Fyzická kontrola tam neprobíhá. Kdo tam přijde, je jen zkontrolován očním kontaktem policisty,“ říká bývalý člen ochranné služby prezidenta Aleš Lehký.

Podle bývalého příslušníka Útvaru rychlého nasazení Martina Svozila to je ovšem chyba. V této situaci stačilo jen málo. „Prostou otázkou: co máte v té tašce?,“ míní Svozil.

Špatně orientovaná pozornost

Na záběrech je vidět, jak si Fico následně podává ruku s prvním ze svých příznivců. Jednasedmdesátiletý atentátník se mezitím rozhlíží kolem sebe. Do střelby v té chvíli zbývaly dvě vteřiny. V těsné blízkosti premiéra se nacházeli čtyři bodyguardi. „Musí co nejblíž k chráněné osobě a sledovat dav, dívat se lidem do očí, dívat se po rukou,“ popisuje Lehký.

Jeden z bodyguardů ale podle Lehkého sledoval úplně jiný prostor, než by měl. „Dívá se špatně, on to měl číst dopředu, víc doprava,“ konstatoval expert s tím, že pak by asi člen ochranky zahlédl podezřelého včas.

Bodyguard stál za zábranou hned proti střelci, přesto zasáhl až po druhém výstřelu. „Ten člověk údajně zbraň vytáhl z igelitové tašky. Kluci z nějakého důvodu v tom perimetru, který pozorovali, si nevšímali nestandardních pohybů a nestandardních věcí,“ prohlásil Svozil.

Na střelce se pak vrhl osobní strážce premiéra i další kolegové. „Byla tam pudová reakce, jakmile viděli zbraň, snažili se tu zbraň strnout dolů,“ soudí Lehký.